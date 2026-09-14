CDU-Wirtschaftsrat: Kartellamt muss Kraftstoff-Markt untersuchen

Düsseldorf, ⁠14. Sep (Reuters) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat das Bundeskartellamt wegen der rasant steigenden Spritpreise aufgefordert, den Kraftstoffmarkt genau unter ‌die Lupe zu nehmen. "Wir sehen derzeit in Deutschland keine Knappheit bei Benzin ⁠und Diesel", ⁠sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger am Montag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Entscheidend sei die Frage, ob die aktuellen Preise an den Tankstellen das ‌Ergebnis eines funktionierenden Wettbewerbs ‌seien. "Wir fordern das Bundeskartellamt deshalb auf, die Preisentwicklung und den Wettbewerb auf dem ⁠Kraftstoffmarkt genau zu überprüfen." Von der ‌Bonner Behörde war zunächst ⁠keine Stellungnahme zu erhalten.

Steiger sprach sich in dem Bericht gegen weitere staatliche Eingriffe aus. "Immer neue Tankrabatte ‌oder staatliche Preisdeckel ⁠sind dann keine Lösung", ⁠sagte er. Sollte der Wettbewerb nicht funktionieren, müsse das Bundeskartellamt handeln und seine Möglichkeiten ausschöpfen. Dafür verfüge die Behörde über geeignete Instrumente.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)