Dax niedriger erwartet - Steigende Ölpreise im Fokus

Frankfurt, ⁠14. Sep (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Freitag beendete der Dax ‌die Woche dank sinkender Ölpreise versöhnlich und rückte um 0,8 Prozent auf 25.568 Punkte vor. Dabei ⁠hatten ⁠die Inflationsdaten die Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank angeheizt. Händler an den Terminmärkten taxierten die Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Straffung der Fed um einen Viertelprozentpunkt am Mittwoch daraufhin auf ‌rund 90 Prozent, zuvor lag ‌sie bei rund 70 Prozent.

Steigende Ölpreise schürten zum Wochenanfang erneut die Sorgen vor einer Verknappung des ⁠Angebots. Nach weiteren Angriffen der Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien ‌und iranischen Angriffen auf ⁠Schiffe im Persischen Golf zogen die Ölpreise am Montag mehr als drei Prozent an. Ein im Tagesverlauf geplantes Treffen zwischen den ‌Golfstaaten und dem ⁠Iran im Oman, bei dem ⁠über die Lage in der Straße von Hormus beraten werden sollte, wurde verschoben.

• Relevante Konjunkturindikatoren stehen zum Wochenstart nicht an.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.568,56

EuroStoxx50 6.325,13

EuroStoxx50-Future 6.327,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 52.573,29 +1,0%

Nasdaq

S&P 500 7.656,98 +0,9%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 63.399,22 -1,0%

Shanghai 3.894,28 +0,2%

Hang Seng 24.869,17 +0,3%

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)