Dax startet schwächer - KI-Entwickler und Ölpreise bremsen

Frankfurt, ⁠14. Sep (Reuters) - Nach dem versöhnlichen Wochenschluss treten Dax-Anleger erneut auf die Bremse. Der deutsche Leitindex gab ‌zur Eröffnung am Montag um 0,3 Prozent auf 25.497 Punkte nach. "Die ⁠Anleger ⁠bleiben vorsichtig", kommentierte Jürgen Molnar, Stratege beim Broker RoboMarkets. "Die Fed, der Ölpreis und die Sorgen rund um das Thema ‌KI geben in dieser ‌Woche den Takt vor." Der Chef des KI-Entwicklers Anthropic hatte zuvor ⁠aus Sicherheitsgründen ein langsameres Entwicklungstempo ‌bei Künstlicher Intelligenz (KI) ⁠gefordert. ChatGPT-Entwickler OpenAI hat deshalb einen Börsengang 2026 ausgeschlossen.

Bei den Einzelwerten rutschten Infineon, Suss Microtec ‌und ⁠Aixtron in den ersten ⁠Handelsminuten jeweils mehr als sechs Prozent ab. Zuvor hatten bereits Halbleiterwerte in Asien deutlich nachgegeben.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)