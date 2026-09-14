Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabien

Der wieder zulegende Ölpreis und neue KI-Bedenken dürften sich am Montag zum Handelsauftakt wieder belastend auf den Dax auswirken. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,3 Prozent tiefer auf 25.490 Punkte.

Nach der kurzen Erholung vom Freitag bleibt er damit in Kontakt zu seinem Tief seit Ende Juli, das am Donnerstag bei 25.361 Punkten erreicht wurde. Die Ölpreise haben zum Wochenstart wegen der weiter ungeklärten Lage rund um die Straße von Hormus zugelegt.

Massiv unter Druck gerät der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien: Wegen der zunehmenden Bedrohung der zweiten Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten.

Kursgewinne an den US-Börsen

Eine ungebrochen hohe US-Inflation hat einer Erholung an den New Yorker Börsen am Freitag nicht im Wege gestanden. Auch wenn sich die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung verfestigte, schafften zurückkommende Ölpreise die Grundlage für die Kursgewinne. Etwas Entlastung brachte, dass der Iran und die Staaten am Persischen Golf nach dem Wochenende über die umkämpfte Straße von Hormus sprechen wollen.

Der Dow Jones Industrial konnte seine Serie von zuletzt vier Verlusttagen unterbrechen. Der US-Leitindex, der stärker auf Standardwerte fokussiert ist, ging rund ein Prozent höher bei 52.573 Punkten über die Ziellinie. Trotz der Erholung zum Ende einer nervösen Börsenwoche verbleibt ihm ein Wochenminus von 1,6 Prozent. Am Vortag war er knapp unter 52.000 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli angekommen.

Dem marktbreiten S&P 500 gelang am Freitag ein 0,9 Prozent hoher Anstieg auf 7.657 Zähler. Außerdem erholte sich der technologielastige Nasdaq 100 um 0,9 Prozent auf 29.368 Punkte. Unter den "Magnificent 7" schlossen fast alle Tech-Schwergewichte im Plus.

Asiens Börsen überwiegend im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Montag vor allem wegen der wieder höheren Ölpreise nachgegeben. Während es an den Märkten in China, Japan und Südkorea nach unten ging, zog die Börse in Hongkong etwas an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.307 - 1,10 Prozent Hang Seng 24.923 + 0,47 Prozent CSI 300 4.483 - 0,60 Prozent Kospi 6.686 - 3,23 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,56 + 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,51 + 0,014 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,97 - 0,004 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 107,16 Dollar + 2,55 Dollar WTI 102,56 Dollar + 2,52 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BAIRD SENKT ADIDAS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 165 (180) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 105 (100) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG STARTET 2G ENERGY MIT 'BUY' - ZIEL 91 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 76 (74) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 59 (58) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN AUF 89 (77) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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