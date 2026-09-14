DAZN-Chefin Alice Mascia hört zum Ende des Jahres auf

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BERLIN (dpa-AFX) - Alice Mascia wird ihren Job als Deutschland-Chefin von DAZN zum Ende des Jahres beenden. Die Italienerin hatte die Führung des Pay-TV-Anbieters vor vier Jahren von Thomas de Buhr übernommen. Ihr Nachfolger wird zum 1. Januar Felix Krause, der nach Angaben des Unternehmens bis dahin als Deputy CEO arbeitet.

Für Krause ist es eine Rückkehr. Der Manager hatte bereits ab Mitte 2018 mehr als sechs Jahre bei DAZN gearbeitet. Zuletzt war er rund anderthalb Jahre bei der ProSiebenSat.1 Media beschäftigt. Er ist der vierte Geschäftsführer seit dem DAZN-Markteinstieg in Deutschland vor zehn Jahren.

Ihr Ziel sei es gewesen, "das Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten, nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und den Weg zur Profitabilität zu ebnen", sagte Mascia laut Mitteilung. "Heute können wir mit Stolz sagen, dass wir diese Ziele erreicht und DAZN in der DACH-Region grundlegend verändert haben." Für das weltweit tätige Unternehmen gilt Deutschland als einer der wichtigsten Einzelmärkte.

DAZN hat ein großes Angebot an Sport-Rechten und zeigt die Bundesliga-Konferenz sowie die Spiele am Sonntag. Zum Angebot gehören auch der Großteil der Begegnungen der Champions League. Diese Rechte für den wichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb gelten allerdings nur noch ein Jahr, weil Paramount in der Ausschreibung DAZN überboten hatte. DAZN zeigt ab der kommenden Spielzeit die Europa und die Conference League./mrs/DP/men

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