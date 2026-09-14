Debatte über KI-Sicherheit - Bund lehnt Entwicklungsstopp ab

Berlin/Frankfurt/Brüssel/London, 14. Sep (Reuters) - ⁠Europäische Regierungen haben am Montag verhalten auf die Forderung eines führenden Branchenvertreters reagiert, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) zu verlangsamen. Die Bundesregierung lehnte einen Entwicklungsstopp ab, sprach sich zugleich aber für eine stärkere internationale Koordinierung aus. Sie nehme die Warnungen "sehr ernst", sagte ein Sprecher in Berlin. Am Wochenende hatte der Chef des US-Startups Anthropic, Dario Amodei, gefordert, führende KI-Unternehmen einer ‌unabhängigen Kontrolle zu unterziehen und gemeinsame Standards zu vereinbaren, da immer leistungsfähigere Systeme entstünden.

Ein Stopp der KI-Entwicklung sei für Europa kein gangbarer Weg, sagte ein Sprecher des Digitalministeriums in Berlin. Um die digitale Souveränität Europas ⁠zu stärken, seien ⁠weitere Fortschritte und Innovationen notwendig. Sein Haus beobachte das weltweite Geschehen sehr genau. KI-Modelle, die selbstständig aus Testumgebungen ausbrechen und auf andere IT-Systeme zugreifen könnten, stellten ein völlig neues Bedrohungsszenario dar. Für eine wirksame Aufsicht sei eine internationale Abstimmung erforderlich, an der sich auch die USA und China beteiligen müssten. Deutschland bringe dieses Thema auf G7-Ebene ein.

POLITIKER BEGRÜSSEN DISKUSSION ÜBER KI-SICHERHEIT

In Spanien sprach sich Digitalisierungsminister Oscar Lopez für ein internationales Abkommen zur Bewältigung von ‌KI-Risiken aus. Er verglich entsprechende Vorschläge im staatlichen Fernsehsender TVE mit ‌Verträgen zur nuklearen Nichtverbreitung. Lopez kritisierte zudem US-Präsident Donald Trump dafür, dass dieser die Bedenken von Forschern und Entwicklern abgetan habe. Trump betonte, seine Regierung habe bereits weitreichende Befugnisse zur Regulierung von KI-Entwicklern. Er kritisierte die aktuelle Debatte als "kranke Verschwörung gegen ⁠KI". Die Europäische Kommission betonte unterdessen, dass Innovation und Sicherheit Hand in Hand gehen müssten. Unternehmen müssten nachweisen, dass ‌ihre Dienste für die Bürger sicher seien, sagte EU-Kommissionssprecher Thomas ⁠Regnier.

Die britische Regierung begrüßte die Debatte über die Risiken immer leistungsfähigerer Systeme. Künftige Regulierungsmaßnahmen sollten sich jedoch an Fakten und nicht an Spekulationen orientieren, hieß es aus London. Es sei positiv, dass die Pioniere fortschrittlicher KI-Systeme offen über Risiken und Chancen sprächen. Großbritannien gilt als größtes Zentrum für KI-Investitionen ‌in Europa und bevorzugt bislang einen weniger strengen Regulierungskurs als ⁠die Europäische Union (EU), wobei es sich eng am ⁠Kurs der USA orientiert.

KRITISCHE STIMMEN AUS DER WISSENSCHAFT

Auslöser der aktuellen Diskussionen war die jüngste Warnung führender KI-Experten, dass diese Technologie die Menschheit mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn innerhalb weniger auslöschen könnte. Anthropic-Chef Amodei forderte daraufhin eine weltweite Drosselung des Forschungstempos. Einige Experten kritisierten dies als Marketingtaktik. "Wer glaubt, seine Modelle könnten die Welt gefährden, braucht für eine Pause niemandes Erlaubnis. Jede Firma kann schon heute selbst langsamer machen - freiwillig", betonte Kristian Kersting, Leiter des Fachgebiets Maschinelles Lernen an der Technischen Universität Darmstadt und Co-Direktor des KI-Zentrums Hessian.AI.

Die von den Mahnern genannte Wahrscheinlichkeit für eine KI-Apokalypse sei zudem aus der Luft gegriffen, sagte Thilo Hagendorff, Forschungsgruppenleiter KI-Sicherheit an der ⁠Universität Stuttgart. "Es gibt keine Datenbasis für solche Behauptungen. Die Zahl klingt nach Messung, ist aber ein spekulatives Bauchgefühl."

(Bericht von Friederike Heine, Alexander Ratz, Hakan Ersen, Alistair Smout, Inti Landauro, Andrey Khalip. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)