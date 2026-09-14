Diplomatie im Nahen Osten stockt - Sorge um Ölversorgung treibt Preise

Aden/Dubai, 14. Sep (Reuters) - ⁠Die diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Krise im Nahen Osten haben am Montag einen Rückschlag erlitten. Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten wurde verschoben, während Angriffe auf die wichtigsten Öltransportrouten der Region die Sorgen über Engpässe bei der weltweiten Energieversorgung verstärkten. Die Rohölpreise stiegen am Montag um mehr als zwei Prozent auf Werte von bis zu 107 Dollar je Fass. Am Wochenende hatten Angriffe ‌der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien zur Schließung einer wichtigen, 1200 Kilometer langen Ost-West-Pipeline geführt. Zudem schürten iranische Angriffe auf Schiffe im Golf die Verunsicherung der Anleger.

Der omanische Außenminister Sayyid Badr al-Busaidi teilte am späten Sonntag mit, dass das für Montag ⁠geplante Regionaltreffen verschoben ⁠worden sei. Iranische Regierungsvertreter hatten angekündigt, an dem Treffen mit den arabischen Golfstaaten teilzunehmen, um eine Vereinbarung mit dem Oman über die Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormus vorzulegen. Durch diese Meerenge wurde vor dem Krieg etwa ein Fünftel des weltweiten Öls transportiert. Einem Vertreter des iranischen Außenministeriums zufolge wurde das Treffen auf Wunsch einiger Länder der Region verschoben. Der Iran werde sich mit dem Oman abstimmen, um einen neuen Termin zu finden, meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars.

Die Verschiebung folgte auf die Entscheidung Saudi-Arabiens, ‌seine Pipeline vorübergehend stillzulegen. Diese dient als Hauptroute, um die Straße von Hormus ‌zu umgehen. Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO teilte am Sonntag mit, ein Schiff sei bei der Passage der Straße von Hormus von einem Projektil getroffen worden, wodurch ein Brand ausbrach. Der Iran erklärte seinerseits, ein Mensch sei ums Leben gekommen und vier Besatzungsmitglieder verletzt worden, als ein ⁠iranisches Handelsschiff vor der Küste beschossen wurde. Die Zahl der Frachtschiffe, die die Straße von Hormus passierten, sank am Wochenende nach ‌vorläufigen Daten zur Schiffsverfolgung auf einen einstelligen Wert pro Tag, nachdem ⁠der Durchschnitt der vergangenen zehn Tage bei 14 gelegen hatte.

HUTHI-ANGRIFFE DAUERN AN

Die Ölpreise waren in der vergangenen Woche erstmals seit Juli über 100 Dollar gestiegen. Das schlug auch auf die Benzinpreise durch: In den USA stieg der Preis für Diesel auf ein Rekordhoch von mehr als 6,20 Dollar pro Gallone. Händler und saudi-arabische Ölabnehmer sagten der ‌Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, dass Riad im Hafen von Janbu am ⁠Roten Meer genügend Öl gelagert habe, um die Exporte ⁠zunächst aufrechtzuerhalten, sollte die Pipeline geschlossen bleiben.

Die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Ziele in Saudi-Arabien hielten jedoch an. Staatsmedien zeigten Bilder von Schäden an Häusern und einer Moschee in der südlichen Provinz Dschasan. Die vom Iran unterstützten Huthis erklärten zudem, sie hätten einen saudi-arabischen Militärstützpunkt angegriffen, nachdem sie die Insel Perim in der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht hatten.

Der Vormarsch der Rebellen stellt Washington vor ein Dilemma, da die US-Regierung ihre saudi-arabischen Verbündeten unterstützen, einen direkten Kriegseintritt aber vermeiden will. Dem Vernehmen nach bat der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman US-Präsident Donald Trump am Donnerstag telefonisch um militärische Unterstützung. Trump habe ihm jedoch vorerst Unterstützung durch Geheimdienstinformationen angeboten, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

(Bericht von ⁠Mohammed Ghobari in Aden, Eman Abouhassira, Maha El Dahan, Nayera Abdallah, Elwely Elwelly, Yasmine Ghania, Menna Alaa El-Din und Ahmed Tolba in Dubai und Kairo, Alex Lawler und Dmitry Zhdannikov in London, Bearbeitet von Alexander Ratz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)