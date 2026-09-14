EQS-Adhoc: Fourcore Tech Finance Ltd.: Update zur Neuausrichtung der Kapitalstruktur und zum Zeitpunkt der Zinszahlungen im September 2026

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Fourcore Tech Finance Ltd.: Update zur Neuausrichtung der Kapitalstruktur und zum Zeitpunkt der Zinszahlungen im September 2026



14.09.2026 / 17:00 CET/CEST

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Fourcore Tech Finance Ltd. (voremals: Cardea Luna Capital Partners Ltd.), London, Vereinigtes Königreich



ISIN DE000A3L2B98 / WKN A3L2B9 und ISIN DE000A3K5H67 / WKN A3K5H6

Fourcore Tech Finance Ltd.: Update zur Neuausrichtung der Kapitalstruktur und zum Zeitpunkt der Zinszahlungen im September 2026

London, Vereinigtes Königreich, 14. September 2026. Fourcore Tech Finance Ltd. (vormals: Cardea Luna Capital Partners Ltd.) (die „Gesellschaft “) hat heute beschlossen, die umfassende Neuausrichtung seiner Finanz- und Kapitalstruktur weiter voranzutreiben. Ziel dieses Prozesses ist es, einen nachhaltigen langfristigen finanziellen Rahmen für die künftigen Aktivitäten der Gesellschaft zu schaffen und den Inhabern der ausstehenden Schuldverschreibungen eine koordinierte Gesamtlösung anzubieten.



Im Rahmen dieses Prozesses hat die Gesellschaft beschlossen, den Zeitpunkt und die Behandlung der im Rahmen der Schuldverschreibungen fälligen Zahlungen in Verbindung mit den derzeit in Entwicklung befindlichen umfassenderen Vorschlägen zu überprüfen.



Vor diesem Hintergrund rechnet die Gesellschaft nicht damit, die am 16. September 2026 fällige Zinszahlung im Rahmen ihrer 10,25 %-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 16. September 2029 (ISIN DE000A3L2B98 / WKN A3L2B9) zum vorgesehenen Zahlungstermin zu leisten.



Die Gesellschaft geht zudem nicht davon aus, die Zinszahlung, die – vorbehaltlich der beschlossenen Änderungen der Bedingungen – am 16. September 2026 im Rahmen seiner 10-%-Schuldverschreibungen mit geänderter Laufzeit bis zum 16. September 2029 (ehemals ISIN DE000A3K5H67 / WKN A3K5H6) fällig wird, zum vorgesehenen Zahlungstermin zu leisten.



Die am 16. September 2025 fällige Zinszahlung im Rahmen der Schuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3L2B98 sowie die am 28. Februar 2026 fälligen Zahlungen im Rahmen der Schuldverschreibungen mit der früheren ISIN DE000A3K5H67 sind weiterhin ausstehend. Diese Beträge sind ebenfalls Gegenstand der umfassenden Neuausrichtung der Finanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft.



Die Gesellschaft arbeitet derzeit aktiv an einem Konzept für die Inhaber der Schuldverschreibungen, seiner Ausgestaltung, den Bedingungen und den Umsetzungsmodalitäten. Das Konzept zielt darauf ab, die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschafte in umfassender Weise zu regeln und gleichzeitig die künftigen Aktivitäten der Gesellschaft zu unterstützen sowie eine nachhaltige Kapitalstruktur zu etablieren.



Die Gesellschaft beabsichtigt, im Zuge der Fertigstellung des Konzeptes konstruktiv mit den Inhabern der Schuldverschreibungen zusammenzuarbeiten, vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Weitere Informationen werden im Verlauf des Prozesses bekannt gegeben.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fourcore Tech Finance 4 Fitzhardinge St. W1H 6EG London Großbritannien Internet: www.fourcore.com ISIN: DE000A3K5H67, DE000A3L2B98 WKN: A3K5H6, A3L2B9 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 984500EFUA6B94S7DE96 EQS News ID: 2398802

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