EQS-AFR: Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Enapter AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Enapter AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.09.2026 / 17:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Enapter AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://enapterag.de/investor-relations/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Ort:

https://enapterag.de/en/investor-relations/finanzberichte/

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
Internet:www.enapterag.de
LEI Code:391200JIZN9JYP440O07
Ende der MitteilungEQS News-Service

2398994 14.09.2026 CET/CEST

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