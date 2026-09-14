EQS-AFR: Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Saar / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.09.2026 / 13:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Landesbank Saar bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.09.2026

Ort:

https://www.saarlb.de/halbjahresfinanzbericht2026

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Landesbank Saar
Ursulinenstraße 2
66111 Saarbrücken
Deutschland
Internet:www.saarlb.de
LEI Code:52990050SU0S4QQ4Z793
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2398750 14.09.2026 CET/CEST

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