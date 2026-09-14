EQS-AFR: Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Saar / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Landesbank Saar: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



14.09.2026 / 13:40 CET/CEST

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Hiermit gibt die Landesbank Saar bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.09.2026

Ort:

https://www.saarlb.de/halbjahresfinanzbericht2026

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Landesbank Saar Ursulinenstraße 2 66111 Saarbrücken Deutschland Internet: www.saarlb.de LEI Code: 52990050SU0S4QQ4Z793

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