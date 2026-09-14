EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 6. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 14. September 2026 – Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurde eine Anzahl von 669.345 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
07.09.202636.67753,0851XETA
07.09.20266.79353,0670TQEX
07.09.202639.89853,0624CEUX
07.09.20266.63253,0782AQEU
08.09.202620.68953,4453XETA
08.09.20264.54753,5807TQEX
08.09.202633.63053,5958CEUX
08.09.20261.13453,4734AQEU
09.09.202640.29153,7065XETA
09.09.202612.25853,5773TQEX
09.09.202661.05253,4202CEUX
09.09.20265.74453,7501AQEU
10.09.202682.43852,9438XETA
10.09.202619.32152,9056TQEX
10.09.202689.19452,9356CEUX
10.09.20269.04752,8724AQEU
11.09.202672.99851,8961XETA
11.09.202624.85951,8518TQEX
11.09.202692.01451,8747CEUX
11.09.202610.12951,8687AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 3.542.579 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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