EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 12:17 CET/CEST
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Frankfurt am Main, den 14. September 2026

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 04. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.240.372 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 03. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
04.09.2026407.00041,6918
07.09.2026350.46042,8008
08.09.2026350.87842,7498
09.09.2026402.83542,2009
10.09.2026377.59942,3729
11.09.2026351.60042,6620

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 04. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.240.372 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
LEI Code:851WYGNLUQLFZBSYGB56
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2398708 14.09.2026 CET/CEST

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