EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.09.2026 / 11:13 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 341.851 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 13. März 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 16. März 2026 mitgeteilt wurde.

Datum Anzahl Aktien Durchschnittspreis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 7. September 2026 20.121 45,4315 914.127,21 Xetra 8. September 2026 71.046 45,0901 3.203.471,24 Xetra 9. September 2026 189.509 44,1525 8.367.296,12 Xetra 10. September 2026 60.219 43,7293 2.633.334,72 Xetra 11. September 2026 956 43,9502 42.016,39 Xetra

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum 16. März 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.875.317 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025

Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.

Leinfelden-Echterdingen, 14. September 2026

Daimler Truck Holding AG

Der Vorstand

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Daimler Truck Holding AG Fasanenweg 10 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland Internet: www.daimlertruck.com LEI Code: 529900PW78JIYOUBSR24

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