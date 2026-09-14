EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 11:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der jeweils geltenden Fassung (MAR) in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 341.851 Aktien der Daimler Truck Holding AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Daimler Truck Holding AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 13. März 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 16. März 2026 mitgeteilt wurde.

DatumAnzahl AktienDurchschnittspreis in EURGesamtbetrag in EURHandelsplatz (MIC code)
7. September 202620.12145,4315914.127,21Xetra
8. September 202671.04645,09013.203.471,24Xetra
9. September 2026189.50944,15258.367.296,12Xetra
10. September 202660.21943,72932.633.334,72Xetra
11. September 202695643,950242.016,39Xetra

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum 16. März 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.875.317 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) No 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/aktienrueckkaufprogramm-2025

Der Erwerb der Aktien der Daimler Truck Holding AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Daimler Truck Holding AG beauftragtes Kreditinstitut.

Leinfelden-Echterdingen, 14. September 2026

Daimler Truck Holding AG

Der Vorstand

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Daimler Truck Holding AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Internet:www.daimlertruck.com
LEI Code:529900PW78JIYOUBSR24
Ende der MitteilungEQS News-Service

2398672 14.09.2026 CET/CEST

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