EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 15:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
14. September 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 91.019 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
07.09.20268.76855,0860482.994,05Xetra
07.09.20266.04055,0954332.776,22CBOE Europe (CEUX)
07.09.20261.65155,049690.886,89Turquoise Europe (TQEX)
07.09.20261.71355,045994.293,63Aquis Europe (AQEU)
08.09.20264.90155,3318271.181,15Xetra
08.09.202611.15555,3125617.010,94CBOE Europe (CEUX)
08.09.202670255,320338.834,85Turquoise Europe (TQEX)
08.09.20261.33155,187173.454,03Aquis Europe (AQEU)
09.09.20267.45854,4600406.162,68Xetra
09.09.20266.33854,4973345.403,89CBOE Europe (CEUX)
09.09.20262.75854,3892150.005,41Turquoise Europe (TQEX)
09.09.20261.82254,285998.908,91Aquis Europe (AQEU)
10.09.20268.26554,8657453.465,01Xetra
10.09.20267.48954,9187411.286,14CBOE Europe (CEUX)
10.09.202673554,889540.343,78Turquoise Europe (TQEX)
10.09.20261.73654,931395.360,74Aquis Europe (AQEU)
11.09.20267.86955,1015433.593,70Xetra
11.09.20267.86755,1130433.573,97CBOE Europe (CEUX)
11.09.20261.06455,110258.637,25Turquoise Europe (TQEX)
11.09.20261.35755,041774.691,59Aquis Europe (AQEU)
Gesamt91.01954,96515.002.864,83 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.617.147 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
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