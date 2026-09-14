EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
14.09.2026 / 15:46 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
14. September 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 91.019 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|07.09.2026
|8.768
|55,0860
|482.994,05
|Xetra
|07.09.2026
|6.040
|55,0954
|332.776,22
|CBOE Europe (CEUX)
|07.09.2026
|1.651
|55,0496
|90.886,89
|Turquoise Europe (TQEX)
|07.09.2026
|1.713
|55,0459
|94.293,63
|Aquis Europe (AQEU)
|08.09.2026
|4.901
|55,3318
|271.181,15
|Xetra
|08.09.2026
|11.155
|55,3125
|617.010,94
|CBOE Europe (CEUX)
|08.09.2026
|702
|55,3203
|38.834,85
|Turquoise Europe (TQEX)
|08.09.2026
|1.331
|55,1871
|73.454,03
|Aquis Europe (AQEU)
|09.09.2026
|7.458
|54,4600
|406.162,68
|Xetra
|09.09.2026
|6.338
|54,4973
|345.403,89
|CBOE Europe (CEUX)
|09.09.2026
|2.758
|54,3892
|150.005,41
|Turquoise Europe (TQEX)
|09.09.2026
|1.822
|54,2859
|98.908,91
|Aquis Europe (AQEU)
|10.09.2026
|8.265
|54,8657
|453.465,01
|Xetra
|10.09.2026
|7.489
|54,9187
|411.286,14
|CBOE Europe (CEUX)
|10.09.2026
|735
|54,8895
|40.343,78
|Turquoise Europe (TQEX)
|10.09.2026
|1.736
|54,9313
|95.360,74
|Aquis Europe (AQEU)
|11.09.2026
|7.869
|55,1015
|433.593,70
|Xetra
|11.09.2026
|7.867
|55,1130
|433.573,97
|CBOE Europe (CEUX)
|11.09.2026
|1.064
|55,1102
|58.637,25
|Turquoise Europe (TQEX)
|11.09.2026
|1.357
|55,0417
|74.691,59
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|91.019
|54,9651
|5.002.864,83
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 2.617.147 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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