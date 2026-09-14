EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 14:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis zum 11. September 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.010.540 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
7. September 202681.00039,17753.173.377,50CEUX
7. September 2026190.00039,17377.443.003,00XETR
8. September 202630.76739,60251.218.450,12CEUX
8. September 202673.00039,60232.890.967,90XETR
9. September 202660.00038,46962.308.176,00CEUX
9. September 2026189.19238,49757.283.419,02XETR
10. September 202629.94038,65821.157.426,51CEUX
10. September 2026168.64138,63366.515.208,94XETR
11. September 20268.00038,6865309.492,00CEUX
11. September 2026180.00038,63206.953.760,00XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 8.774.975 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code:549300CP8NY40UP89Q40
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