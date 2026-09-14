EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.09.2026 / 09:09 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden insgesamt 334.909 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 07.09.2026 30.000 166,3035 4.989.105,00 XETR 08.09.2026 40.000 161,8658 6.474.632,00 XETR 09.09.2026 89.438 157,2417 14.063.383,16 XETR 10.09.2026 80.000 156,7948 12.543.584,00 XETR 11.09.2026 95.471 154,3596 14.736.865,37 XETR Gesamt 334.909 157,6774 52.807.569,54

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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