EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 11:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052  
   
Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 259.637 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.
   
Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.
   
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:  
   
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform(MIC Code)
07.09.2026 59.637 75,3266 XETA
07.09.2026 10.000 75,3315 CEUX
08.09.2026 5.000 75,0194 XETA
09.09.2026 100.000 73,0665 XETA
10.09.2026 80.000 72,3307 XETA
11.09.2026 5.000 73,2446 XETA
   
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschließlich 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.871.191 Aktien.  
   
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026.
   
Berlin, 14. September 2026  
   
Scout24 SE  
   
Der Vorstand  

 


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com
LEI Code: 5493007EIKM2ENQS7U66

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