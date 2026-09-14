EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
14.09.2026 / 11:14 CET/CEST
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|Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
|Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 259.637 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.
|Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.
|Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Rückkauftag
|Aggregiertes Volumen in Stück
|Gewichteter Durchschnittskurs
|Handelsplattform(MIC Code)
|07.09.2026
|59.637
|75,3266
|XETA
|07.09.2026
|10.000
|75,3315
|CEUX
|08.09.2026
|5.000
|75,0194
|XETA
|09.09.2026
|100.000
|73,0665
|XETA
|10.09.2026
|80.000
|72,3307
|XETA
|11.09.2026
|5.000
|73,2446
|XETA
|Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschließlich 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.871.191 Aktien.
|Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026.
|Berlin, 14. September 2026
|Scout24 SE
|Der Vorstand
14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2398670 14.09.2026 CET/CEST
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