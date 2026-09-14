EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 31.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 07.September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 148.800 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
07.09.20263.8280,00%89,8489343.942AQEU
07.09.20267.5340,01%89,9664677.807CEUX
07.09.20263.2890,00%89,9415295.818TQEX
07.09.202614.3490,01%89,95561.290.772XETA
08.09.20262.0560,00%90,4761186.019AQEU
08.09.20268.9300,01%90,4562807.774CEUX
08.09.20261.3510,00%90,5052122.273TQEX
08.09.202616.6630,01%90,44761.507.128XETA
09.09.20261.4140,00%90,0945127.394AQEU
09.09.20268.5740,01%90,1272772.751CEUX
09.09.20262.3620,00%89,9770212.526TQEX
09.09.202616.5500,01%90,08941.490.980XETA
10.09.20262.3850,00%88,2319210.433AQEU
10.09.20268.4740,01%88,1785747.225CEUX
10.09.20261.2520,00%88,1338110.344TQEX
10.09.202618.7890,01%88,14191.656.098XETA
11.09.20264.4240,00%88,1708390.068AQEU
11.09.20267.6700,01%88,2133676.596CEUX
11.09.20262.7860,00%88,0819245.396TQEX
11.09.202616.1200,01%88,16741.421.258XETA
Gesamt148.8000,11%89,332013.292.599 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.948.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 14. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
Ende der MitteilungEQS News-Service

2398998 14.09.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Symrise

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?heute, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsengestern, 06:37 Uhr · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen