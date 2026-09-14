EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.09.2026 / 17:52 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 31.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 07.September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 148.800 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 07.09.2026 3.828 0,00% 89,8489 343.942 AQEU 07.09.2026 7.534 0,01% 89,9664 677.807 CEUX 07.09.2026 3.289 0,00% 89,9415 295.818 TQEX 07.09.2026 14.349 0,01% 89,9556 1.290.772 XETA 08.09.2026 2.056 0,00% 90,4761 186.019 AQEU 08.09.2026 8.930 0,01% 90,4562 807.774 CEUX 08.09.2026 1.351 0,00% 90,5052 122.273 TQEX 08.09.2026 16.663 0,01% 90,4476 1.507.128 XETA 09.09.2026 1.414 0,00% 90,0945 127.394 AQEU 09.09.2026 8.574 0,01% 90,1272 772.751 CEUX 09.09.2026 2.362 0,00% 89,9770 212.526 TQEX 09.09.2026 16.550 0,01% 90,0894 1.490.980 XETA 10.09.2026 2.385 0,00% 88,2319 210.433 AQEU 10.09.2026 8.474 0,01% 88,1785 747.225 CEUX 10.09.2026 1.252 0,00% 88,1338 110.344 TQEX 10.09.2026 18.789 0,01% 88,1419 1.656.098 XETA 11.09.2026 4.424 0,00% 88,1708 390.068 AQEU 11.09.2026 7.670 0,01% 88,2133 676.596 CEUX 11.09.2026 2.786 0,00% 88,0819 245.396 TQEX 11.09.2026 16.120 0,01% 88,1674 1.421.258 XETA Gesamt 148.800 0,11% 89,3320 13.292.599

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.948.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 14. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

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