EQS-DD: adidas AG: Ralf Kretschmer, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Birgit Kretschmer.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.09.2026 / 17:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ralf
Nachname(n): Kretschmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Kretschmer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000VV85VV0

b) Art des Geschäfts
Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Birgit Kretschmer.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,01 EUR 9.994,63 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,01 EUR 9.994,63 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107020  14.09.2026 CET/CEST

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