EQS-DD: DATRON AG: Jonas Gillmann, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.09.2026 / 11:46 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jonas
|Nachname(n):
|Gillmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|DATRON AG
b) LEI
|391200UUW3S073CCDA23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0V9LA7
b) Art des Geschäfts
|Kauf
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9 EUR
|11.250 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,0000 EUR
|11.250,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATRON AG
|Am Innovationsfeld 1
|64372 Ober-Ramstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.datron.de
|LEI Code:
|391200UUW3S073CCDA23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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