EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Martin Schmitt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.09.2026 / 18:13 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

KST Beteiligungs AG

b) LEI

529900D7BWFE3K9KJ964

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,26 EUR 277.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,2600 EUR 277.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Fronäckerstaße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Internet: www.kst-ag.de LEI Code: 529900D7BWFE3K9KJ964

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