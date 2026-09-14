EQS-News: Finexity AG: FINEXITY Group lädt zum Capital Markets Day 2026 in Frankfurt ein
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Finexity AG: FINEXITY Group lädt zum Capital Markets Day 2026 in Frankfurt ein
14.09.2026 / 08:00 CET/CEST
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Die FINEXITY Group lädt Investoren, Analysten und weitere Kapitalmarktteilnehmer zum
Kapitalmarkttag am 13. Oktober 2026 in Frankfurt am Main
ein.
Der Kapitalmarkttag gibt einen Einblick in das Geschäftsmodell, die Strategie und die finanzielle Entwicklung der FINEXITY Group. Darüber hinaus bieten vertiefende Sessions Einblicke in die
Kapitalmarktinfrastruktur von morgen
sowie in das Zusammenspiel der vier Marken
nolivius, Nundara, VolksInvest und Effecta
innerhalb der Gruppe.
Datum:
Dienstag, 13. Oktober 2026
Ort:
Tower185, Frankfurt am Main
Uhrzeit:
13:30 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr
Format:
Präsenzveranstaltung
Anmeldung:
Bitte über diesen
anmelden
Die Präsentationsunterlagen sowie eine Aufzeichnung der Veranstaltung werden im Anschluss auf der Website der FINEXITY Group zur Verfügung gestellt.
Über FINEXITY
Die FINEXITY Group (Xetra: FXT · ISIN DE000A40ET88) baut und betreibt die Infrastruktur des digitalen Kapitalmarkts: Emission, Register-Anbindung und Vertrieb tokenisierter Wertpapiere aus einer Hand – reguliert und im Betrieb seit 2020 –, ergänzt um die Anzeige von Verkaufsangeboten im DLT-OTC (Bulletin Board). Die Gruppe ist mit sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten.
Capital Markets Solutions bündelt nolivius (Advisory & Structuring) und VolksInvest (Onlinebroker-Marke der Finexity Invest GmbH); Infrastructure Solutions bündelt Nundara (Tech-Infrastruktur für Tokenisierung, Zeichnung und Register-Anbindung) und Effecta¹ (Distribution Hub und Haftungsdach).
Über die proprietäre Infrastruktur verknüpft die Gruppe bereits heute über 300 Emissionen von mehr als 50 Emittenten mit über 84.000² registrierten Anlegern.
¹ Der Erwerb von 90,1 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.
² Finexity Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000. Pro-Forma-Zahlen, ungeprüft, nur zur Veranschaulichung.
Medienkontakte FINEXITY
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