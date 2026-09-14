EQS-News: ISS erhöht ESG-Rating der INDUS Holding AG auf „B-“

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

ISS erhöht ESG-Rating der INDUS Holding AG auf „B-“



14.09.2026 / 12:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ISS erhöht ESG-Rating der INDUS Holding AG auf „B-“

INDUS unter den besten 10 % der Multi-Sector Holdings

Verbesserte Konditionen bei ESG-linked Schuldscheindarlehen

Bergisch Gladbach, 14. September 2026 – Die INDUS Holding AG hat ihr ISS ESG Corporate Rating auf „B-“ erhöht. Damit zählt INDUS in der Vergleichsgruppe der Multi-Sector Holdings zu den besten 10 % der 94 bewerteten Unternehmen. Das Transparenzlevel der Gesellschaft wird mit „Very High“ bewertet.

„Nachhaltigkeit ist für INDUS kein kurzfristiges Projekt, sondern ein langfristiger Wertschöpfungsprozess“, sagt Dr. Jörn Großmann, für den Bereich Nachhaltigkeit verantwortlicher INDUS-Vorstand. „Die aktuelle Anhebung unseres ESG-Ratings zeigt, dass die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zunehmend sichtbar werden.“

Seit der erstmaligen Aufnahme in das ISS ESG Rating im Jahr 2015 hat INDUS ununterbrochen die Anforderungen für den Prime Status erfüllt. Nach langjährig stabilen Bewertungen auf dem Niveau „C+“ wurde das Rating nun erstmals auf „B-“ erhöht.

Die Höherstufung wirkt sich positiv auf die Finanzierungskonditionen von INDUS aus. In den ESG-linked Schuldscheindarlehen aus den Jahren 2020 bis 2023 mit Laufzeiten von bis zu zehn Jahren reduziert sich die Verzinsung der entsprechenden Tranchen um fünf Basispunkte (0,05 Prozentpunkte).



Über INDUS

Seit 1989 wächst INDUS nachhaltig mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen. Die Beteiligungsgesellschaft konzentriert sich auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickelt diese international weiter. INDUS stellt sicher, dass die Führungskräfte der Gruppe wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf die verlässliche Perspektive des langfristigen Investors verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Portfoliounternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Die Mittelstandsgruppe ist seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert. Mehr Informationen unterwww.indus.eu.



Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf

Corporate Communications

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel: +49 (0) 22 04 / 40 00-73

E-Mail: communications@indus.de

www.indus.eu/de

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: INDUS Holding AG Kölner Straße 32 51429 Bergisch Gladbach Deutschland Telefon: +49 (0)2204 40 00-0 Fax: +49 (0)2204 40 00-20 E-Mail: indus@indus.de Internet: www.indus.de ISIN: DE0006200108 WKN: 620010 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse LEI Code: 529900GE4O7ZOMRWR939 EQS News ID: 2398698

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398698 14.09.2026 CET/CEST