EQS-News: KHLOÉ KARDASHIAN KÜNDIGT DIE AUSWEITUNG IHRES VERTRIEBS IN DIE SEPHORA-FILIALEN AN - MIT IHREM WELTWEIT ANERKANNTEN DUFT-PORTFOLIO MIT LUXUSMARKEN

EQS-News: Luxe Brands Inc / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

KHLOÉ KARDASHIAN KÜNDIGT DIE AUSWEITUNG IHRES VERTRIEBS IN DIE SEPHORA-FILIALEN AN - MIT IHREM WELTWEIT ANERKANNTEN DUFT-PORTFOLIO MIT LUXUSMARKEN



14.09.2026 / 17:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Unternehmerin bringt ihr Parfüm-Sortiment im September dieses Jahres zum führenden Kosmetikhändler

NEW YORK, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweite Ikone Khloé Kardashian wird ihr rasant wachsendes Parfüm-Imperium mit einer offiziellen Markteinführung bei Sephora am 14. September 2026 weiter ausbauen. In Zusammenarbeit mit Luxe Brands bringt diese bedeutende Ausweitung des Vertriebsnetzes Khloés luxuriöses Duftportfolio – XO Khloé, Almost Always sowie das neu vorgestellte XO BLUE – zu Sephora-Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada.

KhloÃ© Kardashian Announces Retail Expansion Into Sephora with Her Fragrance Portfolio with Luxe Brands

Die Markteinführung ist ein entscheidender Meilenstein für die Marke und festigt Kardashians Position als maßgebliche Kraft in der globalen Beauty-Branche. Die Marke wird in 1.300 Sephora- und Sephora-Kohl's-Filialen in den gesamten USA vertreten sein und fungiert auf dem kanadischen Markt als exklusiver Händler für Khloé Kardashian Fragrances.

Dieses Nordamerika-Debüt bei Sephora dient als strategisches Sprungbrett für eine rasche internationale Expansion und legt den Grundstein für eine nahtlose Ausweitung des Duftportfolios auf die dynamischsten Beauty-Zentren der Welt – darunter Mexiko, Brasilien, Indien und wichtige Märkte in ganz Asien. Durch die Nutzung des hochwertigen Einzelhandelsnetzwerks von Sephora und der starken Medienpräsenz in den USA und Kanada zur Bestätigung der Verbrauchernachfrage sind LUXE Brands und Khloé Kardashian bestens aufgestellt, um vom weltweit steigenden Interesse an Luxusparfüms zu profitieren.

„Sephora ist ein wahrhaft ikonischer Ort, um neue Beauty-Produkte zu entdecken, und ich freue mich riesig darauf, meine Duftkollektion der Sephora-Community vorzustellen", sagt Khloé Kardashian. „Die Entwicklung dieser Düfte war für mich eine sehr persönliche Reise. „Ich wollte ein Portfolio erstellen, das ein mitreißendes und unvergessliches Erlebnis bietet, und Sephora ist der perfekte Partner, um diese Geschichte zu erzählen."

„Die Erweiterung des Parfüm-Portfolios von Khloe bei Sephora wird durch eine umfassende 360-Grad-Medienkampagne an allen wichtigen Kundenkontaktpunkten unterstützt – von bezahlten Social-Media- und Digitalkampagnen bis hin zu Außenwerbung und strategischen Medienpartnerschaften", sagt Noreen Dodge, Chief Marketing and Strategy Officer bei LUXE Brands. Die Kampagne wird zudem wirkungsvolle Anknüpfungspunkte im Unterhaltungsbereich nutzen, darunter Videospots rund um die neue Staffel der Hulu-Serie „ : The Kardashians", um zu unterstreichen, dass Khloés Parfums nun bei SEPHORA erhältlich sind, und gleichzeitig die Bekanntheit, Entdeckbarkeit und Kundenbindung in großem Umfang zu steigern.

Die Kollektion ist ab dem 14. September 2026 auf Sephora.com, sowie in den Filialen erhältlich.

Über Khloé Kardashian

Khloé Kardashian ist Unternehmerin, ausführende Produzentin und eine der bekanntesten Persönlichkeiten in den digitalen Medien. Sie ist als ausführende Produzentin für den weltweiten Hulu-Hit ihrer Familie, „The Kardashians", sowie für ihre neue Hulu-Serie „The Girls" tätig, in der es um ihren engsten Freundeskreis geht. Ihr Podcast „Khloé in Wonder Land" bietet einem weltweiten Publikum ehrliche, ungefilterte Gespräche.

Khloé baut ihr Geschäftsimperium auf die Bereiche Lifestyle und Lebensmittel aus und hat kürzlich „Khloud Foods" ins Leben gerufen, eine Marke für gesundheitsbewusste, proteinreiche Snacks. Dieses Projekt spiegelt ihr anhaltendes Engagement für das Wohlbefinden wider und schließt eine Lücke, die sie bei sauberen, familienfreundlichen Snack-Optionen festgestellt hat. Neben ihren unternehmerischen Aktivitäten brachte sie ihr erstes eigenes Parfüm, „XO KHLOÉ", auf den Markt, gefolgt von „Almost Always" und ihrem neuesten Duft „XO BLUE", die schnell zu gefeierten Meilensteinen ihrer Karriere wurden.

Über LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Luxuskosmetik, das sich der Entwicklung von erstklassigen Kosmetikmarken verschrieben hat, die Verbraucher auf der ganzen Welt begeistern. Mit seinem Hauptsitz in Florida und einem Kreativzentrum in New York hat LUXE Brands zahlreiche Auszeichnungen für seinen innovativen Ansatz in den Bereichen Design, Marketing und Markenaufbau erhalten, der von einer „Digital-First"-Philosophie geprägt ist.

Zum Portfolio von LUXE gehören Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, „Eau de Juice" von Cosmopolitan sowie eine Lizenzpartnerschaft mit General Motors für die Marke Hummer.

Über Sephora Sephora ist die weltweit führende globale Einzelhandelsmarke für hochwertige Kosmetikprodukte. Mit dem Ziel, ein einladendes Einkaufserlebnis im Beauty-Bereich zu schaffen und die Gemeinschaft zu mehr Selbstbewusstsein zu inspirieren, betreibt Sephora weltweit über 2.700 Filialen in 35 Ländern.

KONTAKT: Emily Beagen – Vollbild ebeagen@fullpic.com

KhloÃ© Kardashian Fragrances x Sephora

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/khloe-kardashian-kundigt-die-ausweitung-ihres-vertriebs-in-die-sephora-filialen-an--mit-ihrem-weltweit-anerkannten-duft-portfolio-mit-luxusmarken-302876927.html

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2398958 14.09.2026 CET/CEST