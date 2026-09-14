EQS-News: Laufen am Pattaya Beach vom Sonnenuntergang bis zum Mondschein: Thailands größtes Bikini-Strandrennen kehrt zum 10-jährigen Jubiläum zurück

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Laufen am Pattaya Beach vom Sonnenuntergang bis zum Mondschein: Thailands größtes Bikini-Strandrennen kehrt zum 10-jährigen Jubiläum zurück



14.09.2026 / 11:05 CET/CEST

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Central Pattaya lädt Läufer aus aller Welt ein, am 31. Oktober 2026 ein 5-km-Strandrennen zu erleben, das Sonnenuntergang, Musik, Unterhaltung und Pattayas pulsierenden Strand-Lifestyle vereint

PATTAYA, Thailand, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Machen Sie sich bereit, Thailands berühmtestes Strandziel nach Einbruch der Dunkelheit zu erlaufen. Central Pattaya, ein weltbekanntes Wahrzeichen direkt am Strand im Herzen von Pattaya, lädt Läufer und Reisende aus aller Welt ein, am 31. Oktober 2026 am „Pattaya International Bikini Beach Race 2026: Run the wave. Own the night."' teilzunehmen. Das 5-km-Rennen feiert sein 10-jähriges Jubiläum unter dem Motto „The Sunset to Moonlight Beach Race" und wird Tausende von Läufern an den Strand von Pattaya locken – für eine einzigartige Nacht, die Laufen bei Sonnenuntergang, Musik, Unterhaltung und Pattayas pulsierenden Strandlebensstil vereint.

Run Pattaya Beach from Sunset to Moonlight: Thailandâ€™s Largest Bikini Beach Race Returns for Its 10th Anniversary

Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung mehr als 5.000 Läufer aus aller Welt an und etablierte das Pattaya International Bikini Beach Race als eines der beliebtesten und einzigartigsten Laufevents am Meer in Thailand.

In diesem Jahr werden die Läufer eine 5-km-Strecke entlang des Pattaya Beach zurücklegen, wobei Start und Ziel vor dem Central Pattaya liegen. Das Rennen beginnt vor dem Hintergrund eines spektakulären Sonnenuntergangs am Meer und setzt sich bis in den Abend hinein fort, während sich die Strandpromenade in ein pulsierendes Mondlichtfest voller Musik und Unterhaltung verwandelt. Die Veranstaltung 2026 findet in der Halloween-Nacht statt und wird noch mehr Energie an den Strand bringen. Läufer sind eingeladen, sich zu verkleiden, aufzufallen und Teil einer bunten internationalen Laufgemeinschaft im Herzen von Pattaya zu werden.

Die Veranstaltung ist mehr als nur ein Lauf – sie bietet internationalen Besuchern einen einzigartigen Anlass, das Rennwochenende zu einem Strandurlaub in Pattaya zu machen. Die Läufer können die Strände der Stadt zusammen mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Unterhaltungsangeboten und dem Nachtleben erleben – und das alles an einem der dynamischsten Reiseziele Thailands am Meer.

Veranstaltung: Pattaya International Bikini Beach Race 2026

Datum: Samstag, 31. Oktober 2026

Strecke: 5-km-Strandlauf

Ort: Pattaya Beach, Start und Ziel vor dem Central Pattaya

Anmeldegebühr: 30,49 US-Dollar (1.000 THB)

Anmeldung: Bis zum 30. Oktober 2026

Klicken Sie auf: https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-run

Cision

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