EQS-News: swissnet Group: Stefan Gübeli wird neuer Group CEO

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swissnet Group: Stefan Gübeli wird neuer Group CEO



14.09.2026 / 09:08 CET/CEST

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swissnet Group: Stefan Gübeli wird neuer Group CEO

Berg, Schweiz – 14. September 2026

Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-, Netzwerk- und innovativen Technologielösungen, stellt ihre Führung neu auf. Stefan Gübeli wird zum 1. Januar 2027 die Position des Group CEO übernehmen.

Für einen geordneten und nahtlosen Übergang ist eine zweimonatige Übergangsphase vorgesehen. In dieser Zeit wird Stefan Gübeli gemeinsam mit Jonathan Sauppe die Führung verantworten. Jonathan Sauppe wird Stefan Gübeli eng begleiten und eine strukturierte Übergabe der laufenden operativen und strategischen Themen sicherstellen. Zum 1. März 2027 wird Jonathan Sauppe aus seiner operativen Funktion bei der swissnet Group ausscheiden.

Mit der Ernennung von Stefan Gübeli stellt die swissnet Group frühzeitig die Weichen für die nächste Phase ihrer Entwicklung. Gemeinsam mit dem bestehenden Managementteam wird er die strategische und operative Weiterentwicklung vorantreiben und insbesondere die weitere Integration der Gesellschaften sowie nachhaltiges und profitables Wachstum in den Fokus stellen.

Stefan Gübeli verfügt über mehr als zwanzig Jahre Führungserfahrung im Aufbau, in der Transformation und in der Skalierung von Technologieunternehmen. Seit 2023 ist er CEO der SCHENK Systeme AG, die cloudbasierte Software- und SaaS-Lösungen vertreibt. Zuvor war er von 2013 bis 2022 als Managing Director der BiCA (Schweiz) AG, Geschäftsführer der BiCA (Austria) GmbH und als COO der BiCA Gruppe für die operative Führung der Gesellschaften in Europa und den USA verantwortlich und wandelte das Unternehmen von einem Hardware- zu einem cloudbasierten SaaS-Anbieter. Parallel dazu gründete und leitete er von 2017 bis 2022 mit CiRRUSOFT Inc. ein eigenes Cloud-Unternehmen im Silicon Valley. Im Laufe seiner Karriere begleitete er mehrere M&A-Transaktionen und unterstützte mehrere Firmen als Mitglied des Verwaltungsrates.

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen. Die swissnet Group hat mit ihren Gesellschaften eine gute Basis – gemeinsam mit dem Managementteam will ich sie enger zusammenführen und profitabel weiterentwickeln“, sagt Stefan Gübeli, designierter Group CEO der swissnet Group.

„Mit Stefan Gübeli haben wir eine starke Nachfolgelösung für die Führung gefunden. Die gemeinsame Übergangsphase ermöglicht es uns, Verantwortung strukturiert zu übergeben und gleichzeitig die notwendige Kontinuität für unsere Mitarbeiter, Kunden, Partner und Aktionäre sicherzustellen. Ich freue mich darauf, Stefan in den kommenden Monaten eng zu begleiten und die weitere Entwicklung der swissnet Group auch künftig zu unterstützen“, sagt Jonathan Sauppe, Group CEO der swissnet Group.

„Der Verwaltungsrat freut sich, mit Stefan Gübeli eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die swissnet Group gewonnen zu haben. Zugleich danken wir Jonathan Sauppe für seinen grossen Beitrag zum Aufbau der Gruppe und freuen uns, dass er uns auch künftig als Berater und Aktionär verbunden bleibt“, sagt Urs van Stiphout, Verwaltungsratspräsident der swissnet Group.

Der Verwaltungsrat dankt Jonathan Sauppe ausdrücklich für seinen außerordentlichen Einsatz und sein langjähriges Engagement für die swissnet Group. In seiner Zeit in der operativen Führung hat er die Entwicklung und Transformation der Gruppe maßgeblich mitgestaltet, wichtige strategische Weichenstellungen vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die swissnet Group in ihrer heutigen Form zu entwickeln. Mit großem persönlichen Einsatz und unternehmerischer Verantwortung hat er die Gruppe durch wesentliche Phasen ihrer Entwicklung geführt und wichtige Grundlagen für ihre weitere Zukunft geschaffen.

Auch nach seinem Ausscheiden aus der operativen Führung bleibt Jonathan Sauppe der swissnet Group langfristig verbunden. Auf Grundlage einer mehrjährigen vertraglichen Vereinbarung wird er das Unternehmen weiterhin als Berater und Unterstützer begleiten und der Gruppe seine Erfahrung, sein Netzwerk und seine umfassende Kenntnis des Unternehmens zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bleibt er Aktionär der swissnet Group. Der Verwaltungsrat freut sich, die langjährige Zusammenarbeit mit Jonathan Sauppe in dieser neuen Rolle fortzusetzen.

Über die swissnet Group

Die swissnet Group ist ein international tätiger Anbieter von Managed Network-, Security-, Wi-Fi-, UCC-, Video- und Digital-Experience-Lösungen für Unternehmen, Service Provider und öffentliche Organisationen. Mit innovativen Technologien, eigenen Plattformen und langjähriger Branchenexpertise unterstützt swissnet Kunden bei der Digitalisierung ihrer IT-, Kommunikations- und Netzwerkinfrastrukturen. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe zunehmend spezialisierte KI-, Computer-Vision- und Automatisierungslösungen für industrielle und kritische Infrastrukturanwendungen.

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