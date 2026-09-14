EQS-News: Weiteres Update zur Beteiligung an HUGO BOSS

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EQS-News: Frasers Group plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Weiteres Update zur Beteiligung an HUGO BOSS

14.09.2026 / 08:45 CET/CEST
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14. September 2026

FRASERS GROUP PLC

Weiteres Update zur Beteiligung an HUGO BOSS

Im Anschluss an den Abschluss ihres freiwilligen Übernahmeangebots für die HUGO BOSS AG (HUGO BOSS) und die Bekanntmachung vom 1. September 2026 nahm Frasers Group plc (Frasers) Gespräche mit Herrn Stephan Sturm, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats von HUGO BOSS, über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats von HUGO BOSS sowie eine Aufstockung der Vertretung von Frasers im Aufsichtsrat von HUGO BOSS (der Aufsichtsrat) auf.

Beide Seiten sind gemeinsam der Auffassung, dass dies – da HUGO BOSS ein neues Kapitel ihrer Unternehmensgeschichte aufschlägt – ein geeigneter Zeitpunkt für einen geordneten Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats ist und dafür, dass neben Michael Murray, dem Vorstandsvorsitzendem von Frasers, eine zweite von Frasers vorgeschlagene Person Aufsichtsratsmitglied wird.

Frasers und Herr Sturm haben sich daher einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Sturm sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats niederlegt, sobald dies nach den Regularien von HUGO BOSS möglich ist. Darüber hinaus strebt Frasers die Bestellung von Robert Palmer als weiteres Mitglied des Aufsichtsrats an.

Frasers dankt Herrn Sturm für sein Engagement für HUGO BOSS als Vorsitzender des Aufsichtsrats und beabsichtigt, auch in Zukunft mit ihm zusammenzuarbeiten.

Anfragen

Frasers Group plc

Christopher Wootton, Chief Financial OfficerTel. +44 344 245 9200
E-Mail. financial@frasers.group
KBA PR
Keith Bishop		T. +44 207 734 9995
E-Mail. frasers@keithbishop.com
Emma Reid, Company Secretary
LEI:213800JEGHHEAXIJDX34		T. +44 344 245 9200
E-Mail:
company.secretary@frasers.group

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Unternehmen:Frasers Group plc
Unit A, Brook Park East
NG20 RY Shirebrook
Großbritannien
Telefon:+44 344 245 9200
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