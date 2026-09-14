EQS-News: ZPMC präsentiert seine Kompetenzen im Bereich Offshore-Engineering auf der SMM 2026 in Hamburg

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ZPMC präsentiert seine Kompetenzen im Bereich Offshore-Engineering auf der SMM 2026 in Hamburg

14.09.2026 / 05:25 CET/CEST
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Das Unternehmen präsentiert der globalen Schifffahrtsbranche sein Portfolio an Offshore-Engineering-Lösungen und Schiffskranlösungen

SHANGHAI, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industry Co., Ltd. (ZPMC) nahm an der SMM 2026 in Hamburg teil, die kürzlich in der Hamburg Messe und Congress in Deutschland zu Ende ging. Die Veranstaltung brachte mehr als 2.300 Aussteller aus aller Welt zusammen und zog über 50.000 Fachbesucher an.

An seinem Stand präsentierte ZPMC seine Kompetenzen in der Herstellung von Offshore-Anlagen anhand von illustrierten Schautafeln, Vor-Ort-Präsentationen und dem direkten Austausch mit den Besuchern. Vertreter des Unternehmens führten intensive Gespräche mit Reedern, Konstruktionsbüros, Klassifikationsgesellschaften und Zulieferern aus aller Welt. Ein Experte von ZPMC wurde zudem eingeladen, auf einem von der China Classification Society organisierten Forum für Schwerlastschiffe einen Vortrag zu halten, in dem er die Lösungen des Unternehmens im Bereich Schiffskrane vorstellte und dessen Entwicklungspläne für den Markt für Schwerlastschiffe skizzierte.

Die SMM, die erstmals 1963 stattfand, wird von der Hamburg Messe und Congress GmbH organisiert, unter anderem mit Unterstützung des Verbandes der deutschen Schiffbau- und Meerestechnikindustrie (VSM) und des Verbands der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauindustrie (VDMA). Sie zählt zu den weltweit größten und einflussreichsten Messen für den Seehandel.

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