EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.09.2026 / 17:26 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Delivery Hero SE Straße, Hausnr.: Oranienburger Str. 70 PLZ: 10117 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 10.09.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 0,89 % 4,11 % 5,001 % 306492017 letzte Mitteilung 0,91 % 3,90 % 4,82 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A2E4K43 0 2483548 0,00 % 0,81 % US24701M1036 0 244530 0,00 % 0,08 % Summe 2728078 0,89 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Right To Recall Offen 972833 0,32 % Right Of Use Offen 3691860 1,20 % Future 18.09.2026 2934668 0,96 % Convertible Bond 21.02.2030 304675 0,10 % Call Option 18.12.2026 2626300 0,86 % Summe 10530336 3,44 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Put Option 28.09.2026 Bar 2764 0,0009 % Swap 16.07.2036 Bar 822184 0,27 % Call Warrant 31.12.2030 Bar 1244691 0,41 % Summe 2069638 0,68 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

14.09.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Str. 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78

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