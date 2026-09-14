EQS-PVR: Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Gerresheimer AG

Gerresheimer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.09.2026 / 19:23 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Gerresheimer AG Straße, Hausnr.: Peter-Müller-Str. 3 PLZ: 40468 Ort: Düsseldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299006GD4UWSYZOKC28

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Klaus Röhrig

Geburtsdatum: 21.07.1977

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Active Ownership Fund SICAV SIF SCS

AOC Gecko S.à r.l.



5. Datum der Schwellenberührung: 11.09.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 14,96 % 3,18 % 18,14 % 34540000 letzte Mitteilung 13,67 % 3,18 % 16,85 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A0LD6E6 0 5166594 0,00 % 14,96 % Summe 5166594 14,96 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Call-Optionen 18.12.2026 Jederzeit Barausgleich 150000 0,43 % Call-Optionen 17.12.2027 17.12.2027 Barausgleich 200000 0,58 % Put-Optionen 17.12.2027 17.12.2027 Barausgleich 200000 0,58 % Call-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 240000 0,69 % Put-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 240000 0,69 % Call-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 60000 0,17 % Put-Optionen 18.06.2027 18.06.2027 Barausgleich 60000 0,17 % Call-Optionen 18.12.2026 18.12.2026 Barausgleich 350000 1,01 % Put-Optionen 18.12.2026 18.12.2026 Barausgleich 350000 1,01 % Call-Optionen 18.12.2026 18.12.2026 Barausgleich 100000 0,29 % Summe 1100000 3,18 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Klaus Röhrig % % % Active Ownership Management Ltd. % % % Active Ownership LP % % % Active Ownership Investments Ltd. % % % Active Ownership Group Ltd. % % % Active Ownership Corporation S.à r.l. 5,21 % % 6,51 % - % % % Klaus Röhrig % % % Active Ownership Management Ltd. % % % Active Ownership LP % % % Active Ownership Investments Ltd. % % % Active Ownership Group Ltd. % % % Active Ownership Capital S.à r.l. % % % Active Ownership Fund SICAV SIF SCS 3,92 % % 5,22 % AOC Gecko S.à r.l. 9,75 % % 11,63 % - % % % Klaus Röhrig % % % Active Ownership Management Ltd. % % % Active Ownership LP % % % Active Ownership Investments Ltd. % % % Active Ownership Group Ltd. % % % Active Ownership Capital S.à r.l. % % % Active Ownership Opportunities SCS % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Zu Ziffer 7.b.2: Die Put- und Call-Optionen in Höhe von jeweils 0,58%, 0,69%, 0,17% bzw.

1,01% wurden nicht zusammengerechnet, da sie mit einer Collar-Struktur zusammenhängen,

bei der die AOC Gecko S.à r.l. nur max. 2,46% der Stimmrechte erwerben kann.

Datum

11.09.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerresheimer AG Peter-Müller-Str. 3 40468 Düsseldorf Deutschland Internet: http://www.gerresheimer.com LEI Code: 5299006GD4UWSYZOKC28

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