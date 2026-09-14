Erst Schwerin, dann Berlin? - Schwesigs Machtprobe für die SPD

- von Markus Wacket

Berlin, 14. ⁠Sep (Reuters) - Es hätte ein schönes Bild der Geschlossenheit werden können. Doch Lars Klingbeil und die SPD haben derzeit nicht nur politischen Gegenwind. Anfang September kamen nahe der Ostsee auch noch Gewitter, Sturm und Regen dazu. Das Rockfestival "Jamel rockt den Förster" konnte nicht starten, damit fiel auch der Auftritt von Hobby-Gitarrist Klingbeil aus. Gemeinsam mit SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wollte er dort ein Zeichen gegen Rechts setzen – und hätte nebenbei gleich noch den Schulterschluss mit ihr üben können. Denn während die Bundes-SPD weiter nach unten schaut, steigt Schwesigs Stern. Und mit ihm wachsen die Spekulationen darüber, ob sie eines Tages Klingbeil ‌beerben könnte. Zumal Schwesig ihren Wahlkampf nicht nur weitgehend ohne die Parteiführung führt, sondern gelegentlich sogar gegen sie. Und das bislang ziemlich erfolgreich.

SCHWESIG HAT AUFGEHOLT - STÄRKSTE KRAFT NOCH MÖGLICH

In den Umfragen für die Wahl am Sonntag hat Schwesig in den vergangenen Wochen kräftig aufgeholt. Rund eine Woche vor der Abstimmung trennen sie nur noch um die drei Prozentpunkte ⁠von der AfD. Auch wenn ⁠sie ihre Koalition allein mit den Linken vermutlich nicht fortsetzen könnte, hat sie weiterhin Chancen auf eine erneute Amtszeit als Ministerpräsidentin in Schwerin. Sollten zum Beispiel die Grünen wieder ins Parlament einziehen, könnten sie die fehlenden Stimmen liefern. Für die SPD wäre es seit der Bundestagswahl der erste echte Triumph. Und der würde umso heller leuchten, weil die Sozialdemokraten bei der Parallel-Wahl im Land Berlin mit rund zwölf Prozent nur auf Platz fünf liegen. Gegen ihren Spitzenkandidaten Steffen Krach wird zudem wegen Bestechlichkeit ermittelt. Er weist den Vorwurf zwar scharf zurück, schaden dürfte er ihm am Sonntag dennoch.

Schwesig aber scheint ihren möglichen Sieg am liebsten ohne allzu viel Partei-Beiwerk einzufahren: Auf ihren Plakaten ist das SPD-Logo kaum zu sehen, ihr jüngster Slogan heißt schlicht "Die Frau ‌gegen Blau", also gegen die AfD. "Manuela Schwesig hat den Amtsinhaberbonus und die Kampagne ist dann auch ganz klar ‌auf die Person Schwesig zugespitzt", sagt der Rostocker Politologe Wolfgang Muno. Schwesig sei extrem populär, es sehe häufig fast wie eine Bürgermeisterwahl aus. Etwa beim TV-Duell mit AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm, wo sie immer wieder betonte, Ministerpräsidentin für Mecklenburg sein zu wollen, nicht SPD-Regierungschefin.

SCHWESIG PROFITIERT VON ZWEIKAMPF ZU LASTEN KLEINER PARTEIEN

Neben der Person Schwesig helfen der SPD im Land noch ein paar andere Dinge. So läuft der Wahlkampf immer stärker ⁠auf die Frage Schwesig oder AfD hinaus. Das mobilisiert – und drückt kleinere Parteien an den Rand. Selbst die CDU liegt mittlerweile in Umfragen im einstelligen Bereich und steuert auf ihr historisch ‌schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl zu. Ein Effekt, den die SPD aus Baden-Württemberg nur zu gut kennt: ⁠Dort lief die eigentliche Entscheidung zwischen CDU und Grünen – und für die Sozialdemokraten blieb wenig Platz dazwischen.

Hinzu kommt die Altersstruktur. Die Wählerschaft im Land ist – ähnlich wie in Sachsen-Anhalt – vergleichsweise alt. Das hilft der SPD, die überdurchschnittlich viele Wähler unter den Rentnern hat. Gleichzeitig dürfen bereits 16-Jährige wählen – und in Sachsen-Anhalt schnitt die AfD bei jungen Wählern, vor allem bei jungen Frauen, schwächer ab. Laut Politikwissenschaftler Muno könnten auch die Beschäftigten im Tourismussektor eine Rolle spielen, da Schwesig bei einfachen Angestellten punkten ‌könne.

Ob es am Ende nur reicht, einen weiteren Wahlsieg der AfD zu verhindern, oder sogar für Platz eins - ⁠der Erfolg würde in erster Linie der Landeschefin zugeschrieben. "Das wird ein persönlicher ⁠Erfolg für Schwesig", sagt Muno. "Dann wird sie auch auf jeden Fall als Kanzlerkandidatin für die nächste Wahl gehandelt werden."

AUF DEM WEG ZUR KANZLERKANDIDATIN?

Für Klingbeil an der Parteispitze wäre das keine besonders angenehme Nachricht. Schwesig ist zwar keine brillante Rednerin, die Säle mitreißt. Doch im Parteipräsidium der Bundes-SPD meldet sie sich regelmäßig zu Wort und vertritt ihre Positionen klar, sagen andere Mitglieder des Gremiums. "Manuela spricht auch gern länger, aber niemand traut sich, sie zu unterbrechen. Ihr Wort hat Gewicht", sagt einer.

Deshalb rechnet neben zahlreichen Genossen in Berlin auch Muno damit, dass vor allem die Parteilinke Schwesig nach einem Sieg gern weiter oben sehen würde: "Ich glaube, dass sie nach einem Sieg gebeten, vielleicht sogar bekniet würde." Doch ob das der SPD bundesweit helfen würde und ob Schwesig sich den Parteivorsitz neben ihrem Amt als Ministerpräsidentin überhaupt antun wollte, daran hat Muno Zweifel. "Man kann sich im Moment nur schwer profilieren in der Koalition, man kann nicht zu viel Streit riskieren, das nutzt keiner Partei."

Klar ist für Politikwissenschaftler Muno aber, dass die Partei politisch weiter nach links rücken wird. Und auch die CDU werde ⁠sich nach dem vermutlichen Wahldesaster stärker von der SPD abheben wollen, könne die Koalition aber ebenfalls nicht platzen lassen. Ein mögliches Szenario für die SPD ist für Muno deshalb, dass Schwesig erst beim regulären Parteitag Ende 2027 nach der Macht bei den Genossen greift – und sich zur Kanzlerkandidatin erklärt.

(Redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)