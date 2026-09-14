Eurobattery Minerals macht Fortschritte beim San-Juan-Wolframprojekt mit Abschluss des Basic Engineering und Beschaffung wichtiger Ausrüstung



EQS-Media / 14.09.2026 / 08:20 CET/CEST



Stockholm, 14. September 2026– Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute einen weiteren wichtigen Schritt bei der Entwicklung seines San-Juan-Wolframprojekts in Galicien, Spanien, bekannt. Tungsten San Juan S.L. hat den Abschlussbericht zum Basic Engineering der künftigen Mineralaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 20 Tonnen pro Stunde erhalten und mit der Beschaffung mehrerer wichtiger Prozessanlagen begonnen.

Der Abschluss des Basic Engineering schafft die technische Grundlage für die nächste Phase der Projektausführung. Parallel dazu hat das Unternehmen Bestellungen für die wichtigsten Prozessanlagen aufgegeben. Die Fertigung ist bei internationalen Zulieferern für die Bergbauindustrie bereits angelaufen. Die erteilten Aufträge stellen eine Investition von mehreren Millionen Euro dar, die durch die für das Projekt bereits verfügbare Finanzierung abgedeckt ist.

Dieser Fortschritt baut auf der bereits etablierten regulatorischen Grundlage des Projekts auf. San Juan verfügt über eine um 30 Jahre verlängerte Bergbaulizenz, die bis 2055 gültig ist und langfristige regulatorische Stabilität bietet.

„Der Abschluss des Basic Engineering und der Beginn der Fertigung der wichtigsten Anlagen stellen einen entscheidenden Schritt für San Juan dar. Wir sprechen nicht mehr nur über Planung: Wir bewegen uns in Richtung Projektausführung. Wir haben international anerkannte Hersteller ausgewählt und treiben nun die Umsetzung der wesentlichen Komponenten der künftigen Anlage voran. Das Ziel ist klar: Wir wollen auf eine Wolframproduktion in Europa hinarbeiten und dazu beitragen, die Versorgungssicherheit bei einem strategischen Rohstoff für unsere Industrie zu stärken“, sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Die wichtigsten Anlagen für den Zerkleinerungsbereich wurden an einen internationalen Hersteller von Technologien für die Bergbauindustrie vergeben. Die Ausrüstung für die Mahlanlage wurde bei einem Hersteller bestellt, der auf Großanlagen für den Bergbau und die Schwerindustrie spezialisiert ist und diese an seinen Standorten in Galicien fertigen wird.

Das Unternehmen hat außerdem Fortschritte bei der Beschaffung der Anlagen für den Schwerkraftkonzentrationskreislauf erzielt. Die Rütteltische und Konzentrationsspiralen wurden bei zwei internationalen Herstellern bestellt, die auf diese Art von Anlagen spezialisiert sind. Dabei handelt es sich um konventionelle Technologie zur Schwerkraftkonzentration, die mit den Ergebnissen der metallurgischen Tests am Erz aus San Juan übereinstimmt.

Darüber hinaus hat Tungsten San Juan die technischen und kommerziellen Verhandlungen über die verbleibenden Anlagen abgeschlossen, die Bestandteil der Aufbereitungsanlage sein werden, darunter Siebe, Hydrozyklone, Eindicker, Tanks, Pumpen, Pumpenkästen und weitere Hilfsanlagen. Die endgültige Vergabe dieser Lieferungen wird in Kürze erfolgen und dabei Kriterien wie Leistung, betriebliche Zuverlässigkeit und Sicherheit berücksichtigen.

„Der Erhalt des Abschlussberichts zum Basic Engineering und der Beginn der Fertigung der wichtigsten Anlagen sind wichtige Schritte für das Projekt. In dieser Phase gehen wir vom Engineering in die Umsetzung über und stellen sicher, dass die verschiedenen Ausrüstungspakete und Anlagensysteme ordnungsgemäß definiert und koordiniert sind. Unser Ziel ist es, strukturiert voranzukommen und dabei weiterhin auf Qualität, Sicherheit und die Effizienz des künftigen Betriebs zu achten“, sagt Pedro Jiménez de Francisco, Projektleiter von Tungsten San Juan S.L.

Wolfram ist ein strategischer Rohstoff für Europa und wird unter anderem in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Energie, fortschrittliche Fertigung und weiteren industriellen Technologien eingesetzt. Europa ist in hohem Maße von Importen abhängig, und die Versorgung ist stark konzentriert: Laut Eurostat entfielen 2025 68 % des Werts der europäischen Importe von Ferrowolfram auf China, gefolgt von Vietnam mit 21 % und Kasachstan mit 8 %*. Zusammen entfielen auf diese drei Länder 97 % der externen Lieferungen dieses Materials in die EU. Dies unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung europäischer Versorgungsquellen.

*Quelle für die Daten zu Ferrowolfram:Eurostat (Statistics Explained);https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_critical_raw_materials

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den ausdrücklich oder implizit geäußerten Aussagen abweichen.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 14. September 2026 um 08:15 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.



Sprachversionen

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Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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