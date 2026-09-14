Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 07th September to 11th September 2026

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Regulatory News:

Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):

Name of the Issuer

Identify code of the Issuer

Transaction day

Identify code of the financial instrument

Total daily volume (in number of shares)

Daily weighted average purchase price of the shares

Market (MIC Code)

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

07/09/2026

FR0014000MR3

35 000

71.5934

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

07/09/2026

FR0014000MR3

15 000

71.5662

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

08/09/2026

FR0014000MR3

48 000

71.1722

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

08/09/2026

FR0014000MR3

22 000

71.1826

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

08/09/2026

FR0014000MR3

62 604

71.1619

CEUO

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

08/09/2026

FR0014000MR3

54 215

71.1100

BATF

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

08/09/2026

FR0014000MR3

25 000

71.4300

JEFS

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

09/09/2026

FR0014000MR3

17 000

71.2879

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

09/09/2026

FR0014000MR3

58 000

71.4100

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

09/09/2026

FR0014000MR3

230 000

71.2552

JEFS

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

10/09/2026

FR0014000MR3

41 000

71.0705

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

10/09/2026

FR0014000MR3

71 093

70.7770

CEUO

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

10/09/2026

FR0014000MR3

9 000

71.1998

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

10/09/2026

FR0014000MR3

335 000

71.1893

XOFF

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

11/09/2026

FR0014000MR3

36 000

71.2270

XPAR

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

11/09/2026

FR0014000MR3

14 000

71.2530

CEUX

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

11/09/2026

FR0014000MR3

36 694

70.9000

CEUO

EUROFINS SCIENTIFIC

529900JEHFM47DYY3S57

11/09/2026

FR0014000MR3

312 500

71.3482

XOFF

 

 

 

TOTAL

1,422,106

71.2284

 

Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme

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