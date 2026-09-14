Eurofins Scientific SE: Weekly Report on Share Repurchases from 07th September to 11th September 2026
Regulatory News:
Eurofins Scientific SE (Paris:ERF):
|
Name of the Issuer
|
Identify code of the Issuer
|
Transaction day
|
Identify code of the financial instrument
|
Total daily volume (in number of shares)
|
Daily weighted average purchase price of the shares
|
Market (MIC Code)
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
07/09/2026
|
FR0014000MR3
|
35 000
|
71.5934
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
07/09/2026
|
FR0014000MR3
|
15 000
|
71.5662
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
08/09/2026
|
FR0014000MR3
|
48 000
|
71.1722
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
08/09/2026
|
FR0014000MR3
|
22 000
|
71.1826
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
08/09/2026
|
FR0014000MR3
|
62 604
|
71.1619
|
CEUO
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
08/09/2026
|
FR0014000MR3
|
54 215
|
71.1100
|
BATF
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
08/09/2026
|
FR0014000MR3
|
25 000
|
71.4300
|
JEFS
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
09/09/2026
|
FR0014000MR3
|
17 000
|
71.2879
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
09/09/2026
|
FR0014000MR3
|
58 000
|
71.4100
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
09/09/2026
|
FR0014000MR3
|
230 000
|
71.2552
|
JEFS
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
10/09/2026
|
FR0014000MR3
|
41 000
|
71.0705
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
10/09/2026
|
FR0014000MR3
|
71 093
|
70.7770
|
CEUO
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
10/09/2026
|
FR0014000MR3
|
9 000
|
71.1998
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
10/09/2026
|
FR0014000MR3
|
335 000
|
71.1893
|
XOFF
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
11/09/2026
|
FR0014000MR3
|
36 000
|
71.2270
|
XPAR
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
11/09/2026
|
FR0014000MR3
|
14 000
|
71.2530
|
CEUX
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
11/09/2026
|
FR0014000MR3
|
36 694
|
70.9000
|
CEUO
|
EUROFINS SCIENTIFIC
|
529900JEHFM47DYY3S57
|
11/09/2026
|
FR0014000MR3
|
312 500
|
71.3482
|
XOFF
|
|
|
|
TOTAL
|
1,422,106
|
71.2284
|
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260914862487/en/
Eurofins Scientific SE
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–