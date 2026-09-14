US-Notenbank Fed steuert auf erste Zinserhöhung zu
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Steigende Energiepreise treiben die Teuerungsrate in den USA nach oben. Marktteilnehmer sehen eine Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent, dass Notenbankchef Kevin Warsh den Leitzins um einen Viertelpunkt anhebt.
(Reuters) - Angesichts der anhaltend hohen Inflation steuert die US-Notenbank aus Sicht der Finanzmärkte auf die erste Zinserhöhung seit über drei Jahren zu. Für den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid taxierten Händler die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt nach oben zuletzt auf mehr als 77 Prozent. Lange Zeit rätselten die Anleger, ob die Federal Reserve (Fed) diesen Schritt wirklich wagen wird.
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