Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!

Die Börsen starten unter Hochspannung in die neue Woche: Nach der erwarteten Zinserhöhung der EZB rutscht der DAX erneut unter 25.400 Punkte und nähert sich seinen jüngsten Tiefs. Gleichzeitig verschärft sich die Lage im Nahen Osten, eine weitere wichtige Meerenge wird zum Nadelöhr der internationalen Lieferketten und der Ölpreis steigt über 100 US-Dollar. Damit wächst ausgerechnet vor der Fed-Entscheidung die Sorge vor einem neuen Inflationsschub. Die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung liegt inzwischen bei mehr als 80 Prozent – während der Nasdaq unter die wichtige Marke von 29.000 Punkten fällt. Droht jetzt der nächste Abverkauf oder entstehen bereits neue Einstiegschancen? Wir analysieren DAX, Nasdaq, S&P 500, Gold und Bitcoin und zeigen die entscheidenden Marken für die kommenden Handelstage.

Auch bei den Einzelaktien liegen Stärke und Enttäuschung dicht beieinander: Intel erobert die Marke von 100 US-Dollar zurück, Dell erreicht dank des KI-Booms ein neues Allzeithoch und AMD arbeitet an einem weiteren Rebound. Apple begeistert mit neuen Produkten und steigenden Preisen, während die anfängliche Kursrallye bei Oracle trotz starker Quartalszahlen schnell wieder verpufft. Zudem prüfen wir, ob Infineon an einer wichtigen Unterstützung vor einer Gegenbewegung steht und warum die Amgen-Aktie nach ihrer Rallye plötzlich deutlich unter Druck gerät. Alle Märkte und Aktien analysieren wir im Video mit dem NanoTrader. Und am Mittwochabend begleiten wir die Fed-Entscheidung ab 19:50 Uhr live: Jetzt zum Fed-Livetrading anmelden.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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