Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.09.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Coda Octopus GroupBericht 3. Quartal 2026
Dave & Buster'sBericht 2. Quartal 2026
GlobalDataBericht 2. Quartal 2026
Greencoat RenewablesBericht 2. Quartal 2026
Hain Celestial GroupBericht Geschäftsjahr 2026
Hg Capital TrustBericht 2. Quartal 2026
HIGH TIDEBericht 3. Quartal 2026
ImmunoPrecise AntibodiesBericht 1. Quartal 2027
M.P. EVANS GROUPBericht 2. Quartal 2026
NewPrincesBericht 2. Quartal 2026
RF INDUSTRIESBericht 3. Quartal 2026
RTW VENTURE FUND LTDBericht 2. Quartal 2026
Sesa S.p.A.Bericht 1. Quartal 2027
TERRA DRONE CORP. O.N.Bericht 2. Quartal 2026
VINE HILL CAP INVT CORP.ABericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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