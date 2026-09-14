Aleppo, 14. ⁠Sep (Reuters) - Stark gestiegene Treibstoffpreise haben in Syrien die landesweit größten Proteste seit dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad vor fast zwei Jahren ausgelöst. Demonstranten setzten Reifen in Brand und blockierten ‌wichtige Verkehrsverbindungen, nachdem die syrische Regierung am Samstag den Preis für Diesel um 40 Prozent auf 175 syrische ⁠Pfund (etwa 1,32 ⁠Dollar) pro Liter angehoben hatte. Zudem stiegen die Preise für Benzin und Gas. Demonstranten blockierten unter anderem die Autobahn zwischen der Hauptstadt Damaskus und der Industriemetropole Aleppo. Sie behinderten auch Rohöltanker auf dem Weg zu Raffinerien und ‌forderten den Rücktritt des Energie- und des ‌Wirtschaftsministers. "Wir wollen keine höheren Löhne. Alles, was wir wollen, sind niedrigere Preise für Diesel und andere Kraftstoffe", sagte ein Demonstrant ⁠in Aleppo der Nachrichtenagentur Reuters.

Das syrische Energieministerium teilte am Sonntag ‌mit, die Preiserhöhungen seien eine ⁠vorübergehende Maßnahme, die durch gestiegene weltweite Beschaffungskosten und die starke Importabhängigkeit des Landes nötig geworden sei. Syrien importierte in diesem Jahr rund 60.000 Barrel Rohöl pro ‌Tag aus Russland. Diese Lieferungen ⁠gerieten zuletzt unter Druck, da ⁠ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien die dortige Produktion drosselten und die Regierung in Moskau die Exporte einschränkte. Zudem ist die größte syrische Raffinerie in Banijas wegen Wartungsarbeiten für drei Monate geschlossen. Dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) zufolge leben inzwischen 90 Prozent der syrischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze.

(Bericht von Feras Dalatey, geschrieben von Philipp Krach, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)