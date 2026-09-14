Hugo-Boss-Aufsichtsratschef Sturm legt Amt nieder

Frankfurt, ⁠14. Sep (Reuters) - Vor der bevorstehenden Übernahme durch den britischen Einzelhändler Frasers muss sich der Modekonzern Hugo Boss ‌einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Stephan Sturm habe sich entschieden, sein Mandat ⁠als ⁠Mitglied des Kontrollgremiums mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 niederzulegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Entscheidung folge auf ‌Gespräche vor dem Hintergrund ‌der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur von Hugo Boss. Mit der ⁠Suche nach einem Nachfolger werde umgehend ‌begonnen.

Anfang September hatte ⁠der britische Großaktionär Frasers angekündigt, seinen Anteil an dem Metzinger Mode-Unternehmen auf über 50 Prozent ‌aufstocken zu ⁠wollen. Zudem stellte der ⁠Einzelhändler, hinter dem der britische Milliardär Mike Ashley steht, seine Unterstützung für Aufsichtsratschef Sturm auf den Prüfstand.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)