IG Metall fordert in Autokrise mehr Unterstützung der Politik

Berlin, 14. ⁠Sep (Reuters) - Die IG Metall fordert angesichts der Krise der deutschen Autoindustrie eine stärkere Unterstützung der Politik. Die Krise sei auch eine Folge geopolitischer Veränderungen, sagte Jürgen Kerner, der zweite Vorsitzende der IG Metall, am Montag. Entsprechend müsse die Politik aktiv ‌werden. "Das haben noch nicht alle verstanden auf der politischen Ebene." Die USA setzten auf Protektionismus, während China den Staatskapitalismus perfektioniere und die Weltmärkte mit billigen ⁠Produkten überschwemme. "Unsere ⁠Antwort ist sparen und den Gürtel enger schnallen. Das ist lächerlich, das wird das Problem nicht lösen."

Kerner sprach sich dabei dafür aus, Vorgaben zu lokaler Produktion zu machen, welche nicht nur die Endmontage von Autos, sondern auch die Lieferung von Teilen beinhalteten. Die EU-Kommission habe Anfang des Jahres erste Vorschläge ‌vorgelegt und wolle im Spätherbst eine Entscheidung treffen. ‌Dafür müsse sich die Bundesregierung einsetzen. Zudem seien Zölle auf Hybridfahrzeuge aus China nötig. In Deutschland könne die Politik etwa mit einem Industriestrompreis und einer größeren Planungssicherheit die ⁠Industrie unterstützen. "Auf der politischen Ebene ist viel zu tun", sagte er. "Stattdessen wird der ‌Schwarze Peter den Beschäftigten zugeschoben. Das muss ⁠aufhören."

Für den 21. September hat die Gewerkschaft zu einem Aktionstag aufgerufen. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sagte, sie rechne mit mindestens 100.000 Teilnehmern. "Die Beschäftigten haben die Krise nicht zu verantworten." Sie verwies sie auch auf falsche ‌Management-Entscheidungen. Seit 2020 investiere die deutsche ⁠Autoindustrie mehr im Ausland als in ⁠Deutschland. "Das ist ein Angriff auf das deutsche Wohlstandsmodell, auf das Wirtschaftsmodell und die deutsche Demokratie", sagte Benner. Die IG Metall unterstütze Bemühungen, die Kosten zu senken. Entscheidend, um die Fabrikkosten auf ein vergleichbares Niveau zu bekommen, sei aber die Auslastung der Werke. "Die Luxusstrategie ist gescheitert", sagte Benner.

Allein im ersten Halbjahr gingen nach Angaben des Statistischen Bundesamts in der Autobranche mehr als 40.000 Jobs verloren. Inzwischen arbeiten in der Branche so wenige Menschen wie ⁠zuletzt 2005. Ein Ende ist nicht in Sicht. Allein bei Volkswagen sollen Zehntausende weitere Jobs gestrichen werden. Vier Werke stehen zur Disposition.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von ‌Thomas Seythal)