In Niedersachsen landet CDU bei Kommunalwahlen vor der SPD

14. Sep (Reuters) - Bei ⁠den Kommunalwahlen in Niedersachsen hat sich die CDU am Sonntag als stärkste Kraft vor der SPD behauptet. Beide Parteien erlitten den vorläufigen amtlichen Endergebnissen zufolge allerdings deutliche Verluste im Vergleich zur letzten Kommunalwahl im Jahr 2021: Die CDU erreichte nach den zusammengerechneten Ergebnissen auf Kreisebene 27,2 Prozent der Stimmen, ein Minus von ‌4,5 Prozentpunkten. Die SPD verbuchte einen Rückgang um 5,4 Prozentpunkte auf 24,6 Prozent. Die AfD konnte ihren Stimmenanteil dagegen auf 15,9 Prozent verdreifachen. Die Grünen verloren leicht und kamen auf 14,1 ⁠Prozent, die Linke ⁠verdoppelte ihren Anteil auf 6,0 Prozent. Die FDP verlor fast die Hälfte und kam auf 3,7 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag mit 64,6 Prozent deutlich höher als 2021 (57 Prozent).

Das Ergebnis in Niedersachsen, wo mehr Wähler aufgerufen waren als bei den diesjährigen drei ostdeutschen Landtagswahlen zusammen, unterscheidet sich deutlich von den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Dort hatte die AfD vergangenen Sonntag knapp die absolute Mehrheit verfehlt. ‌Zwar haben Kommunalwahlen durch die gleichzeitig zu den Stadtrats- und ‌Kreistagswahlen stattfindenden Direktwahlen einen anderen Charakter als Landtagswahlen. Aber die Stärke der Parteien entspricht in etwa einer aktuellen Insa-Umfrage zu den Landtagswahlen in Niedersachsen im Jahr 2027. Am kommenden Sonntag werden Landtage in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ⁠gewählt.

Die Landesvorsitzenden von SPD und CDU betonten, dass die schwachen Werte der schwarz-roten Bundesregierung auch auf die ‌Kommunalwahlen durchgeschlagen hätten. "Niedersachsen entzieht sich den Einflüssen der ⁠letzten Wochen auf bundespolitischer Ebene nicht gänzlich", sagte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD). "Das Vertrauen in die etablierten Parteien ist angespannt, und dieser Wählerstrom fließt nach dem derzeitigen Stand nicht zu anderen demokratischen Kräften, sondern an die Ränder." CDU-Landeschef Sebastian Lechner teilte mit, dass der Erfolg seiner ‌Partei umso höher zu bewerten sei, "weil wir diesen Wahlkampf ⁠unter schwierigen Bedingungen absolvieren mussten". Er fügte ⁠hinzu: "Der Unmut über Berlin war im Wahlkampf deutlich zu spüren." Aber die CDU habe gezeigt, dass sie auch in diesen Zeiten Wahlen gewinnen könne.

Während in Wolfsburg, wo der krisengeschüttelte Autobauer Volkswagen seinen Hauptsitz hat, der CDU-Oberbürgermeister direkt gewählt wurde, gibt es in vielen Städten Stichwahlen in zwei Wochen. In der Landeshauptstadt Hannover erzielte der Grünen-Oberbürgermeister Belit Onay 45,6 Prozent, muss aber gegen den SPD-Kandidaten Axel von der Ohe (21,5 Prozent) in die Stichwahl. Die AfD feierte einen Sondererfolg in Salzgitter, wo sie im Stadtrat mit 27,4 Prozent stärkste Kraft wurde und zudem eine Kandidatin in die ⁠Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt schickt. Sie gilt dort jedoch als chancenlos.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)