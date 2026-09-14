IRW-News: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Jeffrey P. Campbell zum Senior Vice President of Industrial Commercial Sales

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Chervon ernennt Jeffrey P. Campbell zum Senior Vice President of Industrial Commercial Sales

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 14. September 2026 / Jeffrey P. Campbell tritt mit Wirkung zum Montag, dem 14. September 2026, als Senior Vice President of Industrial Commercial Sales bei Chervon ein; er untersteht CEO Joe Galli.

Campbell kommt mit 25 Jahren herausragender Führungserfahrung in der Branche für Profi-Werkzeuge zu Chervon. Er hat leistungsstarke Vertriebs- und Channel-Marketing-Teams aufgebaut und geleitet, strategische Partnerschaften mit Großkunden entwickelt und durchweg starkes Wachstum in allen Vertriebskanälen für Profi- und Kfz-Werkzeuge vorangetrieben. In seiner neuen Funktion wird Campbell das Vertriebsnetz von Chervon für den Industrie- und Gewerbebereich leiten, das die zahlreichen Vertriebskanäle für Profi- und Kfz-Werkzeuge bedient.

Jeff verfügt über eine beeindruckende und unübertroffene Kombination aus Führungskompetenz im Vertrieb für den Profi- und Automobilbereich, Erfahrung im Vertriebskanalmanagement sowie Kompetenzen im Aufbau von Kundenpartnerschaften und in der Organisationsentwicklung, sagte Joe Galli, CEO von Chervon. Seine umfassende Kenntnis unserer Vertriebskanäle, Großkunden und Anwender, gepaart mit seinem tiefen Verständnis für unsere Anforderungen im Kundendienst und seiner Expertise im Channel-Marketing, wird entscheidend dazu beitragen, das Wachstum unseres Unternehmens in den kommenden Jahren zu beschleunigen.

Campbell begann seine Karriere 1990 bei Porter Cable Pro Power Tools und durchlief eine Reihe von Positionen mit zunehmender Verantwortung, bis er zum Vice President of Sales ernannt wurde. Im Jahr 2003 wurde Campbell zum Vice President of Sales der Irwin/Lenox Professional Tool Group ernannt. Anschließend war Campbell als Senior Vice President of Sales and Marketing bei Werner Ladder tätig, bevor er als Executive Vice President of Professional Tool Sales zur Apex Tool Group wechselte.

Chervon hat eine außergewöhnliche Basis aus Marken, Produkten und Kernkompetenzen geschaffen, und ich sehe den vor uns liegenden Chancen mit Begeisterung entgegen, sagte Campbell. Die Kombination aus fortschrittlicher Akkutechnologie und einem florierenden Produktentwicklungssystem, gepaart mit einer fast schon manischen Kundenorientierung, bietet dem Unternehmen enorme Chancen für zukünftiges Wachstum.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit die Märkte für industrielle, professionelle und private Verbraucher.

Bessere Werkzeuge. Eine bessere Welt.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

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Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

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