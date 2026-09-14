IRW-News: High Tide Inc.: High Tide meldet Rekord-Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide meldet Rekord-Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026

- REKORD-Quartalsumsatz von 199 Millionen $ und annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 800 Millionen $

- REKORD-Bruttogewinn von 52,7 Millionen $

- Bereinigtes REKORD-EBITDA von 16,2 Millionen $

- REKORD-Betriebsergebnis von 8,7 Millionen $

- REKORD-Nettoeinnahmen von 12,7 Millionen $

- REKORD-Cashflow aus Betriebstätigkeit vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Working Capital von 11,9 Millionen $, freier Cashflow von 7,0 Millionen $

- Canna Cabana hielt in den Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist (mit Ausnahme von British Columbia), einen Anteil von 14 % am Cannabis-Einzelhandelsmarkt, was einem Anstieg gegenüber den 13 % des Vorjahres entspricht Basierend auf öffentlich verfügbaren Daten von Statistics Canada, ausgenommen von British Columbia, wo Unternehmen auf ein Maximum von 8 Filialen beschränkt sind.

CALGARY, AB, 14. September 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen - hat heute seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2026 zum 31. Juli 2026 veröffentlicht, dessen Höhepunkte in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Der vollständige Satz der ungeprüften verkürzten konsolidierten Konzernabschlüsse für die drei Monate zum 31. Juli 2026 bzw. 2025 (der Zwischenabschluss) sowie der entsprechende Lagebericht können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com, auf den Profilseiten von SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar abgerufen werden.

Fast alle wichtigen Finanzkennzahlen haben sich in diesem Quartal in die richtige Richtung bewegt, wobei viele ein Höchstniveau für unser Unternehmen erreichten. Wir haben einen Rekord-Umsatz, einen Rekord-Bruttogewinn, ein bereinigtes Rekord-EBITDA, ein Rekord-Betriebsergebnis, Rekord-Nettoeinnahmen und einen Rekord-Cashflow aus der Betriebstätigkeit vor Veränderungen des Working Capital erzielt. Was mich jedoch am meisten begeistert, ist, dass unser Ergebnis nun deutlich schneller wächst als unser Umsatz. Das ist die operative Hebelwirkung, auf die wir seit Jahren hingearbeitet haben, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

High Tide nähert sich einer annualisierten Umsatz-Run-Rate von 800 Millionen $, unsere bereinigte EBITDA-Marge ist auf dem höchsten Niveau seit zwölf Quartalen und wir generieren weiterhin einen aussagekräftigen freien Cashflow, während wir offensiv in Wachstum investieren. Canna Cabana stärkt seine Führungsposition in Kanada und Remexian baut seine Tätigkeit in Deutschland schnell aus. Wir verfügen nun über zwei leistungsstarke Motoren, die unser Geschäft voranbringen. Wir beabsichtigen, Wachstum, Rentabilität und Cash-Generierung weiterhin offensiv voranzutreiben und gleichzeitig die finanzielle Disziplin aufrechtzuerhalten, die uns hierhergebracht hat. Dieses Quartal ist der bislang deutlichste Beweis für die Ertragskraft, die wir gerade bei High Tide aufbauen, fügte Herr Grover hinzu.

Drittes Geschäftsquartal 2026 - Finanzielle Highlights:

- Der Umsatz erreichte mit 198,8 Millionen $ für die drei Monate zum 31. Juli 2026 einen Rekordwert, verglichen mit 149,7 Millionen $ im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg von 33 % und stellt die höchste Wachstumsrate der letzten 13 Quartale dar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 11 % und verzeichnete damit die höchste Wachstumsrate seit 15 Quartalen. Damit wurde im fünften Quartal in Folge ein neuer Umsatzrekord aufgestellt.

- Der Bruttogewinn erreichte in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 einen Rekordwert von 52,7 Millionen $, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr und von 9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

- Die Bruttomarge betrug in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 27 % und entsprach damit dem Wert des Vorjahres und des Vorquartals.

- Das bereinigte EBITDA erreichte in den drei am 31. Juli 2026 endenden Monaten einen weiteren Rekordwert von 16,2 Millionen $. Dies entspricht einem Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahr und von 17 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen erzielte in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,2 %, was den höchsten Stand seit zwölf Quartalen darstellt.

- Das Unternehmen schuf weiterhin einen Mehrwert für die Aktionäre, indem es wichtige fundamentale Kennzahlen weit über das Maß der Aktienverwässerung hinaus steigerte. Insbesondere wuchs der Umsatz - selbst unter Ausschluss der Minderheitsanteile - in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 im Vergleich zum Vorjahr 2,5-mal schneller als die durchschnittliche Anzahl der Stammaktien, während das bereinigte EBITDA 3,9-mal schneller wuchs als die durchschnittliche Anzahl der Stammaktien.

- Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit vor Veränderungen des nicht zahlungswirksamen Working Capital erreichte in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 einen Rekordwert von 11,9 Millionen $, was einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Vorjahr und von 36 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

- Das Unternehmen generierte in den drei Monaten, die am 31. Juli 2026 endeten, einen freien Cashflow von 7,0 Millionen $. Der freie Cashflow stieg im Vergleich zu 1,5 Millionen $ im Vorquartal um 373 %. Trotz zusätzlicher Investitionen in das Working Capital in Höhe von 4,2 Millionen $ zur Unterstützung des Geschäftswachstums konnte beim freien Cashflow ein mit 7,7 Millionen $ im Vorjahreszeitraum vergleichbarer Wert erzielt werden.

- Die Gemein- und Verwaltungskosten beliefen sich in den drei am 31. Juli 2026 endenden Monaten auf 3,9 % des Umsatzes, was eine Verbesserung gegenüber 4,4 % im Vorjahr und 4,0 % im Vergleich zum Vorquartal darstellt und den niedrigsten Stand seit acht Quartalen darstellt.

- Löhne, Gehälter und Sozialleistungen machten in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 11,4 % des Umsatzes aus. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber 12,2 % im Vorjahr und 11,9 % im Vergleich zum Vorquartal und war der niedrigste Wert seit zwölf Quartalen.

- Die Einnahmen aus der Betriebstätigkeit beliefen sich in den drei Monaten zum 31. Juli 2026 auf einen Rekordwert von 8,7 Millionen $. Dies entspricht einem Anstieg von 133 % gegenüber dem Vorjahr und von 43 % gegenüber dem Vorquartal.

- Im dritten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen Rekord-Nettoeinnahmen in Höhe von 12,7 Millionen $, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den Nettoeinnahmen von 0,8 Millionen $ im Vorjahreszeitraum und leicht positiven Nettoeinnahmen im Vergleich zum Vorquartal darstellt. Bereinigt um Veränderungen bei den nicht zahlungswirksamen derivativen Verbindlichkeiten und einem langfristigen Vertragsvermögenswert beliefen sich die Nettoeinnahmen auf 2,2 Millionen $, verglichen mit 0,9 Millionen $ im Vorjahreszeitraum und 0,8 Millionen $ im Vorquartal.

- Die Barmittel und die Barmitteläquivalente, einschließlich der Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, beliefen sich zum 31. Juli 2026 auf insgesamt 47,1 Millionen $ - im Vergleich zu 63,8 Millionen $ im Vorjahreszeitraum und 36,5 Millionen $ im Vorquartal.

Drittes Geschäftsquartal 2026 - Highlights im Einzelhandel:

- Canna Cabana ist mit 232 Betriebsstandorten nach wie vor die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada. Ohne British Columbia lag der Marktanteil von Canna Cabana bei 14 %, verglichen mit 13 % im Vorjahr. Basierend auf öffentlich verfügbaren Daten von Statistics Canada, ausgenommen von British Columbia, wo Unternehmen auf ein Maximum von 8 Filialen beschränkt sind.

- Die kanadische Mitgliederzahl des Cabana Club hat 2,73 Millionen überschritten, was eine Zunahme von 27 % gegenüber dem Vorjahr bzw. von 3 % gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Außerdem besitzt das Unternehmen in Kanada mehr als 186.000 ELITE-Mitglieder, eine Steigerung um 62 % gegenüber dem Vorjahr und um 4 % gegenüber dem Vorquartal.

- Ein durchschnittlicher Canna Cabana-Laden generierte 1,8-mal so viel Umsatz im Vergleich zu Mitbewerbern. Für den Monat Juni 2026, basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

- Die flächenbereinigten Umsätze für das gesamte dritte Geschäftsquartal 2026 entsprachen denen des Vorjahres; allerdings verzeichneten die Vergleichszahlen in den Monaten Juni 2026 und Juli 2026 jeweils ein positives Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Canna Cabana im dritten Geschäftsquartal auf Basis der Vergleichsfilialen einen Anstieg der Transaktionszahlen um 1,1 % verzeichnete. Seit der Markteinführung des Discount-Club-Modells im Oktober 2021 sind die flächenbereinigten Verkaufszahlen von Canna Cabana um 171 % gestiegen, während der durchschnittliche Betreiber einen Umsatzrückgang um 1 % verzeichnete. Berechnet durch Verkettung der Monatsdaten und basierend auf öffentlich zugänglichen Daten zur Anzahl der Läden in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, sowie auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Aufsichtsbehörden der Provinzen.

- In den zwölf Monaten bis Juni 2026 stieg der Gesamtumsatz der Branche in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 %. Basierend auf den neuesten Daten von Statistics Canada.

Im Gegensatz dazu stieg der Gesamtumsatz von Canna Cabana in diesem Zeitraum um 10 %.

- Canna Cabana verzeichnete in den drei am 31. Juli 2026 endeten Monaten eine Schrumpfrate von 0,2 %, was mit den drei am 30. April 2026 und 31. Juli 2025 endenden Monaten übereinstimmte.

- Ohne Berücksichtigung der Filialen, die seit weniger als sechs Monaten geöffnet sind und sich noch in der Anlaufphase befinden, beliefen sich die annualisierten Einzelhandelsumsätze pro Quadratfuß im gesamten Canna Cabana-Ladennetz im dritten Geschäftsquartal auf 1.721 $. Dies war höher als bei vielen branchenführenden internationalen Einzelhändlern.

Drittes Geschäftsquartal 2026 - Update zu medizinischem Cannabis

- Im dritten Geschäftsquartal 2026 vertrieb Remexian eine Rekordmenge von 10,2 Tonnen medizinischem Cannabis auf dem deutschen Markt - das höchste Quartalsabsatzvolumen in der Unternehmensgeschichte. Die Absatzmengen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 62 % und im Vergleich zum Vorquartal um 35 %.

- Das Segment erzielte im dritten Geschäftsquartal 2026 einen Rekordumsatz von 38,2 Millionen $, verglichen mit 31,6 Millionen $ im zweiten Geschäftsquartal 2026.

- Im dritten Geschäftsquartal 2026 erzielte Remexian eine Bruttomarge von 26 %.

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Drittes Geschäftsquartal 2026 - Betriebliche Highlights (1. Mai 2026 - 31. Juli 2026):

- Das Unternehmen eröffnete neue Canna Cabana-Standorte in Toronto, Welland, Ottawa und Calgary.

- Das Unternehmen hat die Übernahme von vier weiteren Filialen in Ontario - Bowmanville, Oshawa, Courtice und Kingston - durch den Erwerb von 100 % der Anteile an der Firma J. Supply Holdings Inc., die unter dem Namen Northern Helm firmiert, abgeschlossen.

- Bestimmte leitende Angestellte, Direktoren und Berater, allen voran der President und Chief Executive Officer des Unternehmens, erwarben zwischen dem 6. Mai 2026 und dem 8. Mai 2026 90.882 Stammaktien von High Tide auf dem freien Markt zu einem durchschnittlichen Preis von 3,39 $ pro Stammaktie.

Nachfolgende Ereignisse (1. August 2026 bis heute):

- Das Unternehmen hat seine zuvor angekündigten vorrangig besicherten Kreditfazilitäten mit der Bank of Montreal in Höhe eines Gesamtnennbetrags von 40 Millionen $ abgeschlossen.

- Das Unternehmen gab die Abstimmungsergebnisse seiner am 11. August 2026 abgehaltenen Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekannt, auf der alle im Informationsrundschreiben des Managements vom 29. Juni 2026 aufgeführten Kandidaten zu Direktoren des Unternehmens gewählt und der überarbeitete Aktionärsrechteplan des Unternehmens genehmigt wurden.

- Das Unternehmen kündigte die Eröffnung von drei neuen Canna Cabana-Standorten in Lindsay, Orléans und Regina an, wodurch die Anzahl der kanadischen Canna Cabana-Geschäfte auf 232 erhöht wurde, einschließlich 105 in Ontario und 14 in Saskatchewan.

Ausgewählte Finanzdaten für die drei bzw. neun Monate zum 31. Juli 2026:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Juli Neun Monate zum 31. Juli

2026 2025 Veränderun 2026 2025 Veränderung

g

$ $ $ $

Freier Cashflow(i) 7.017 7.682 (9) % 11.438 10.678 7 %

Netto-Cashflow aus Betriebstätigkeit 10.091 10.650 (5) % 20.384 19.588 4 %

Umsatz 198.818 149.690 33 % 556.443 429.955 29 %

Bruttogewinn 52.746 40.091 32 % 145.546 111.002 31 %

Bruttomarge(ii) 27 % 27 % - % 26 % 26 % - %

Betriebsaufwand(iii) (36.514) (29.448) 24 % (105.423) (85.208) 24 %

Betriebsaufwand als prozentualer Anteil des Umsatzes(iv) 18 % 20 % (2) % 19 % 20 % (1) %

Gesamtaufwand (44.036) (36.352) 21 % (128.368) (106.264) 21 %

Einnahmen aus Betriebstätigkeit 8.710 3.739 133 % 17.178 4.738 263 %

Bereinigtes EBITDA(v) 16.232 10.643 53 % 41.605 25.794 61 %

Bereinigtes EBITDA als prozentualer Anteil des Umsatzes 8 % 7 % 1 % 7 % 6 % 1 %

(vi)

Nettoeinnahmen (-verlust) 12.748 832 - % 12.420 (4.693) - %

Bereinigte Nettoeinnahmen (-verlust)(vii) 2.246 875 157 % (606) (4.650) (87) %

Unverwässerte Einnahmen (Verlust) pro Aktie 0,13 0,01 - % 0,14 (0,06) - %

Verwässerte Einnahmen (Verlust) pro Aktie 0,12 0,01 - % 0,13 (0,06) - %

i. Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, die auf der Grundlage der unten genannten Berechnung ermittelt wird.

ii. Die Bruttomarge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Die Bruttomarge wird berechnet als Bruttogewinn geteilt durch den Umsatz.

iii. Der Betriebsaufwand ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl und umfasst Löhne, Gehälter und Zusatzleistungen, Gemein- und Verwaltungsausgaben, Honorare, Werbe- und Marketingkosten sowie Zinsen und Bankgebühren.

iv. Der Betriebsaufwand als prozentualer Anteil des Umsatzes ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als Betriebsaufwand geteilt durch den Umsatz.

v. Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust) ist unten zu finden.

vi. Das bereinigte EBITDA als prozentualer Anteil des Umsatzes ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz.

vii. Die bereinigten Nettoeinnahmen (-verlust) ist eine nicht IFRS-konforme Kennzahl, die sich aus den Nettoeinnahmen (-verlust) abzüglich der Zeitwertänderungen der derivativen Verbindlichkeit sowie des langfristigen Vertragsvermögenswerts ergibt.

Die Überleitungspositionen zwischen Nettogewinn, EBITDA und bereinigtem EBITDA sind wie folgt:

2026 2025 2024

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Nettoeinnahmen (-verlust) 12.748 24 (352) (46.711) 832 (2.836) (2.689) (4.802)

(Rückerstattung) Aufwand Ertrag-/latente Steuern (93) 295 40 (178) 69 46 38 (153)

Wertzuwachs und Zinsen 3.531 3.151 3.155 1.213 1.795 1.950 2.101 2.308

Abschreibung und Amortisation 6.644 6.146 8.026 6.503 6.080 5.880 5.847 5.362

EBITDA(i) 22.830 9.616 10.869 (39.173) 8.776 5.040 5.297 2.715

Zeitwert des Bestands - 792 690 865 - - - -

Wechselkursverlust (-gewinn) 979 (212) (144) 333 120 114 (13) 5

Transaktions- und Übernahmekosten 2.047 2.077 2.958 2.682 881 1.616 630 773

Sonstiger (Gewinn) Verlust - - - (41) (1) 42 - (874)

Wertminderungsverlust - - - 23.564 - - - 4.964

Aktienbasierte Vergütung 878 881 370 668 824 1.250 1.175 750

(Gewinn) Verlust aus der Zeitwertänderung von (11.787) 762 (3.286) 23.516 43 - - (88)

derivativen

Verbindlichkeiten

Verlust aus der Zeitwertänderung eines 1.285 - - - - - - -

langfristigen

Vertragsvermögenswerts

Bereinigtes EBITDA(i) 16.232 13.916 11.457 12.414 10.643 8.062 7.089 8.245

Bereinigte EBITDA-Marge(ii) 8 % 8 % 6 % 8 % 7 % 6 % 5 % 6 %

Bereinigtes EBITDA - vorangegangene 12 Monate 54.019 48.430 42.576 38.208 34.039 33.010 34.989 38.335

i. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht IFRS-konforme Finanzkennzahlen.

ii. Die bereinigte EBITDA-Marge ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl. Sie wird berechnet als das bereinigte EBITDA geteilt durch den Umsatz.

2026 2025 2024

Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4

Cashflow aus Betriebstätigkeit 11.886 8.752 5.486 6.599 8.231 4.686 4.644 6.179

Veränderung des nicht zahlungswirksamen (1.795) (4.319) 374 (2.321) 2.419 3.569 (3.961) 3.473

Working

Capital

Nettoliquidität aus Betriebstätigkeit 10.091 4.433 5.860 4.278 10.650 8.255 683 9.652

Laufender Investitionsaufwand (492) (289) (286) (345) (460) (692) (361) (533)

Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.582) (2.662) (2.635) (2.610) (2.508) (2.667) (2.222) (3.211)

Freier Cashflow (i) 7.017 1.482 2.939 1.323 7.682 4.896 (1.900) 5.908

Freier Cashflow - vorangegangene 12 Monate 12.761 13.426 16.840 12.001 16.586 11.996 16.483 21.991

i. Der freie Cashflow ist eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl.

AUSBLICK

Stationärer Einzelhandel

Canna Cabana, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von High Tide, ist mit 232 Standorten die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas. Canna Cabana besitzt und betreibt auch eine Filiale in Berlin, Deutschland, wo Verbrauchszubehör verkauft wird. Wie bereits erwähnt, bekräftigt das Unternehmen sein langfristiges Ziel, eine Anzahl von mehr als 350 Standorten in ganz Kanada zu erreichen und im Kalenderjahr 2026 mehr als 20 Standorte zu eröffnen, größtenteils durch organisches Wachstum, während gleichzeitig ergänzende M&A-Möglichkeiten unterschiedlicher Größenordnung geprüft werden.

White-Label-Initiativen

Das Unternehmen baut sein White-Label-Cannabis-Produktportfolio im Rahmen seiner Hauptmarken Queen of Bud und Cabana Cannabis Co. weiter aus und hat sein Angebot von 41 auf 48 Cannabis-SKUs gegenüber dem Vorquartal erweitert. Das Unternehmen entwickelt überdies mehrere neue Angebote, um sein White-Label-Portfolio weiter auszudehnen. Die White-Label-Cannabis-SKUs machen derzeit 1,9 % des gesamten Cannabisumsatzes des Unternehmens im stationären Einzelhandel aus. Das Unternehmen rechnet langfristig mit einem deutlichen Wachstum seines White-Label-Portfolios.

Cabana Club & ELITE

Die Treueprogramme des Unternehmens, Cabana Club und ELITE, die nach wie vor die weltweit größten Cannabis-Treueprogramme sind, expandieren weiterhin rasant in ganz Kanada. Die Mitgliederzahl des Cabana Club hat in Kanada mittlerweile 2,73 Millionen überschritten - eine Steigerung von 27 % im vergangenen Jahr. Langfristig rechnet das Unternehmen mit über 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada. ELITE, die kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufe, zählt nun über 186.000 Mitglieder in Kanada - ein Anstieg von 62 % gegenüber dem Vorjahr, wobei täglich weitere Mitglieder hinzukommen.

Europa

High Tides deutsche Tochtergesellschaft für medizinischen Cannabis, Remexian Pharma GmbH, hat seit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch das Unternehmen weiter an Dynamik gewonnen; ihr Marktanteil stieg in den ersten sechs Monaten nach der Transaktion von 6,5 % auf 10,5 %. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zwar keine Branchendaten vorliegen, die Liefermengen von Remexian jedoch seit dem am 31. März 2026 endenden Quartal um 44 % gestiegen sind. Das Management sieht sich von dieser starken und zunehmend positiven Entwicklung ermutigt und geht davon aus, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um seinen Anteil am deutschen Markt für medizinischen Cannabis zu halten und möglicherweise auszubauen - gestützt durch seine einzigartigen Lieferbeziehungen in Kanada und das anhaltende Wachstum des deutschen Marktes für medizinischen Cannabis. Der von Remexian im dritten Geschäftsquartal verzeichnete Rekordabsatz ist ein weiterer Beleg für diese positive Dynamik und könnte - vorausgesetzt, die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen bleiben im Wesentlichen unverändert - einen Hinweis auf die Größe und das Wachstumspotenzial des Unternehmens in den kommenden Quartalen geben. Das Unternehmen bewertet weiterhin potenzielle Chancen in anderen europäischen Ländern und ist entschlossen, bei jedem Markteintritt strategisch vorzugehen, um einen größtmöglichen Wert fur die Aktionäre zu erzielen.

Vereinigte Staaten

Die Überzeugung des Unternehmens hinsichtlich der langfristigen Chancen seiner US-Tochtergesellschaften für aus Hanf gewonnenem CBD wird durch die sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene weiter gestärkt. Im Einklang mit der Überlegung, Gründungsmitglieder des U.S. National Compassionate Care Council zu werden, konzentrieren sich das Unternehmen und seine Tochter NuLeaf Naturals weiterhin darauf, eine durchdachte bundes- und einzelstaatliche medizinische Cannabispolitik zu gestalten und gleichzeitig Bemühungen zu unterstützen, den Zugang von Patienten zu Cannabinoid-Therapien zu verbessern.

Bundesreformen in den USA haben sich weiter beschleunigt. Am 23. April 2026 hat das U.S. Department of Justice und die Drug Enforcement Administration (DEA) FDA-zugelassene Cannabis-Medikamente und Cannabis, die einer staatlichen medizinischen Marihuana-Lizenz unterliegen, von Schedule I in Schedule III des Controlled Substances Act verschoben, die bedeutendste Veränderung der US-amerikanischen Cannabisregulierung seit Jahrzehnten. Auf der Grundlage dieser Anordnung führte die DEA zwischen dem 29. Juni und dem 15. Juli 2026 eine Verwaltungsanhörung durch, um eine umfassendere Neueinstufung von Cannabis von Anhang I in Anhang III zu prüfen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass eine solche umfassendere Neueinstufung, sollte sie umgesetzt werden, erhebliche Auswirkungen auf die US-Cannabisbranche haben könnte, einschließlich der Zulassungsrichtlinien der großen nordamerikanischen Kapitalmarktbörsen. High Tide prüft derzeit aktiv, ob eine umfassendere Neueinstufung börsennotierten Unternehmen einen Weg eröffnen könnte, direkt am Markt für Cannabis für Genusszwecke durch Erwachsene teilzunehmen, der auf Ebene der US-Bundesstaaten legal ist, und dabei seine bestehenden Börsennotierungen beizubehalten. Das Unternehmen hat Kontakt zur Nasdaq Stock Exchange und zur TSX Venture Exchange aufgenommen, um besser zu verstehen, wie sich eine umfassendere Neueinstufung auf Bundesebene auf deren jeweilige Notierungsrichtlinien und letztlich auf die Fähigkeit von High Tide auswirken könnte, Chancen auf dem US-Markt für Cannabis für Genusszwecke durch Erwachsene zu nutzen.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit mehreren Parteien in den USA zusammen, um potenzielle Chancen zu erkunden.

WEBCAST-LINK FÜR DIE VERANSTALTUNG ZUR ERÖRTERUNG DER FINANZERGEBNISSE VON HIGH TIDE

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 15. September 2026, um 11:30 Uhr (Eastern Time) einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten, um die ungeprüften Ergebnisse und den Ausblick zu diskutieren.

https://app.webinar.net/4WqyjMOJnKb

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 232 inländischen Geschäftsstandorten und 1 internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten. Ausgenommen von British Columbia, wo die Anzahl der Filialen auf 8 beschränkt ist, beansprucht das Unternehmen einen Marktanteil von 14 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 der erste nordamerikanische Cannabis-Einzelhändler, der eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 10,5 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

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Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über:

Die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen positiven ungebundenen Cashflow zu generieren und den freien Cashflow für das Geschäftsjahr positiv zu halten; einen ungebundenen Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Wachstum mit internen Cashflows zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, den Shareholder Value zu maximieren; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die Fähigkeit des Unternehmens, die aus der bestehenden Betriebstätigkeit erwirtschafteten Mittel zur Finanzierung zukünftiger Standorte zu verwenden; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, jedes Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende legale Cannabis-Rechtsordnungen einzutreten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erobern; die Fähigkeit des Unternehmens, in diesem Kalenderjahr mehr als 20 Geschäfte zu eröffnen und seine Ziele von 350 Geschäften landesweit, 3 Millionen Cabana Club-Mitgliedern in Kanada zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Marktanteil am deutschen Markt für medizinisches Cannabis auszubauen und in den kommenden Quartalen auf weitere europäische Märkte zu expandieren; die Frage, ob für den Ausbau von Remexian weitere Working Capital erforderlich ist; die Fähigkeit, auch im Geschäftsjahr 2026 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften; den Abschluss angekündigter Akquisitionen; die Fähigkeit des Unternehmens, Cannabis-, White-Label- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und auf den Markt zu bringen sowie dass der Umsatzanteil seiner margenstärkeren White-Label-Marken steigt; die Fähigkeit, das Filialwachstum intern zu finanzieren; und die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften, von weiteren Reformen auf Bundesebene in den USA und anderen Ländern zu profitieren, und dass diese Wachstumschancen für das Unternehmen darstellen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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