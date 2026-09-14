IRW-News: Nano One Materials Corp.: Nano One für den erstmals stattfindenden Canada Investment Summit 2026 ausgewählt

IRW-PRESS: Nano One Materials Corp.: Nano One für den erstmals stattfindenden Canada Investment Summit 2026 ausgewählt

Highlights

· Nano One Materials wurde für den Canada Investment Summit geprüft und ausgewählt.

· Ausgerichtet von der kanadischen Regierung in Partnerschaft mit CPP Investments und PSP Investments.

· Der Gipfel bringt mehr als 100 der weltweit größten Investoren sowie führende CEOs und Wirtschaftsvertreter zusammen, um neue Investitionen in wichtige Projekte zum Ausbau und zur Stärkung Kanadas zu gewinnen.

· Nano One wird seine kürzlich angekündigte Canada DevCo vorstellen, ein Projekt zum Aufbau einer LFP-Kathodenproduktion in Kanada.

Vancouver (Kanada), den 14. September 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es in den Investitionsprospekt des erstmals stattfindenden Canada Investment Summit 2026 (der Summit) aufgenommen wurde. Dabei handelt es sich um eine von der kanadischen Regierung geprüfte und kuratierte Auswahl von Investitionsmöglichkeiten, die den teilnehmenden Investoren vorgestellt werden.

Der von Premierminister Mark Carney angekündigte Gipfel wird von der kanadischen Regierung in Zusammenarbeit mit dem Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) und dem Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) veranstaltet und findet vom 14. bis 15. September 2026 in Toronto statt. Es werden über 100 hochrangige Entscheidungsträger der weltweit größten institutionellen Investoren erwartet, um Investitionen in Großprojekte und Schlüsselbranchen - darunter saubere Energie, kritische Mineralien, neue Technologien und künstliche Intelligenz - voranzutreiben. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas zu stärken.

Nano One wird dort sein kürzlich angekündigtes Projekt Canada DevCo vorstellen. Ziel ist der Aufbau einer Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Kathoden (LFP) in Kanada. Geplant ist zunächst eine Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr, die auf bis zu 100.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden kann. Der Gipfel bietet Nano One die Möglichkeit, das Projekt globalen institutionellen Investoren vorzustellen und potenzielle Investitionen sowie Partnerschaften anzubahnen.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Prozesstechnologieunternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie weltweit Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und genehmigungsfreundliche CAM-Produktion mit widerstandsfähigen Lieferketten ermöglichen. Die Technologie vermeidet Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regional bezogener Rohstoffe und verringert die Anfälligkeit gegenüber Schwankungen in ausländischen Lieferketten.

Modulare Anlagen sind auf weniger Prozessschritte ausgelegt, um Investitionskosten, Energieverbrauch und Umweltbelastung zu senken sowie die Markteinführung, Fertigung und Zulassung zu beschleunigen. Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgen im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während Pilotprojekte, Demonstrationen und die kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind. Dort wird das Unternehmen von einem Team unterstützt, das über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Kathodenfertigung verfügt und weltweit Zellhersteller beliefert.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der USA, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

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Tel.: +1 (604) 420-2041

E-Mail: ir@nanoone.ca

Warnhinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, könnte, wird, sollte, laufend, Ziel, Zielsetzung, potenziell oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Teilnahme des Unternehmens am Canada Investment Summit 2026 und die erwarteten Vorteile daraus, einschließlich der Aufnahme in den Prospekt des Summits und der Gelegenheit, mit hochrangigen Entscheidungsträgern globaler Investoren und Finanzinstitute in Kontakt zu treten; die Fähigkeit des Summits, neue oder laufende Gespräche mit potenziellen Investoren und strategischen Partnern zur Unterstützung des Canadian DevCo-Projekts zu erleichtern und voranzutreiben; die Strategie des Unternehmens, über die Canadian DevCo eine skalierbare LFP-Kathodenproduktion in Kanada aufzubauen, einschließlich der geplanten Anlage mit einer Kapazität von 25.000 tpa und ihrer potenziellen Erweiterung auf 100.000 tpa; die erwarteten Vorteile der kanadischen DevCo, darunter der Zugang zu sauberer und wettbewerbsfähiger Energie, die Nähe zu kritischen Mineralressourcen sowie die Nutzung des bestehenden LFP-Know-hows von Nano One aus dem Werk in Candiac; und die Übereinstimmung des kanadischen DevCo-Projekts mit den übergeordneten kanadischen Prioritäten in den Bereichen Automobilindustrie, Verteidigungsindustrie, kritische Mineralien und Midstream-Verarbeitung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse dar und können dies auch nicht sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die aus dem Gipfeltreffen resultierenden Kontakte und Gespräche in verbindliche Vereinbarungen, Investitionen oder Partnerschaften zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt umzusetzen; den Zeitplan und den Ausgang von Gesprächen mit potenziellen Investoren und strategischen Partnern; die Fähigkeit des Unternehmens, das kanadische DevCo-Projekt voranzutreiben und zu finanzieren, einschließlich der geplanten Anlage mit einer Kapazität von 25.000 Tonnen pro Jahr und etwaiger potenzieller Erweiterungen; allgemeine und globale wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten sowie Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures, DevCo oder eigenständige Produktion; sowie weitere Risikofaktoren, wie sie im Jahresinformationsformular von Nano One vom 25. März 2026 für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das damals endende Geschäftsjahr sowie in den jüngsten Wertpapierunterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hierin durch Verweis Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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