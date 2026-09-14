IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt den offiziellen Baubeschluss und einen aktuellen Stand der Erschließung des Cariboo-Goldprojekts bekannt

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt den offiziellen Baubeschluss und einen aktuellen Stand der Erschließung des Cariboo-Goldprojekts bekannt

(Alle Dollarbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben)

HIGHLIGHTS

· Der Vorstand hat eine positive formelle Baugenehmigung für das Cariboo-Goldprojekt erteilt; die erste Goldauszahlung wird für das 1. Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion für das 2. Halbjahr 2029 erwartet

· Strategische Privatplatzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar durch ein verbundenes Unternehmen von Trafigura, Abnahmevereinbarung für Konzentrat und Doré mit Trafigura sowie potenzielle Vorauszahlungsfazilität von bis zu 120 Millionen US-Dollar

· Aktualisierung der künftigen Kapitalverpflichtungen für das Cariboo-Goldprojekt in Höhe von 990 Millionen Dollar, gestützt durch insgesamt verfügbare und geplante geschätzte Kapitalquellen von bis zu 1.637 Millionen Dollar, einschließlich 837 Millionen Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten

Der Fertigstellungsgrad des Projekts wird zum 31. Juli 2026 auf 22 % geschätzt; die detaillierte Planung ist zu etwa 40 % abgeschlossen; die Beschaffung und die Zusagen für langlaufende Posten schreiten voran, wobei der Gesamtfortschritt bei etwa 44 % liegt; bisher wurden 325 Millionen Dollar zugesagt

Toronto, Ontario, 14. September 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-group-inc/ - gibt bekannt, dass der Vorstand eine formelle positive Entscheidung getroffen hat, mit dem Bau des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts (Cariboo oder das Projekt) im Zentrum von British Columbia, Kanada, fortzufahren.

Sean Roosen, Vorstandsvorsitzender und CEO, erklärte: Der formelle positive Beschluss des Vorstands, mit dem Bau unseres Vorzeigeprojekts Cariboo Gold in vollem Umfang zu beginnen, stellt einen entscheidenden Meilenstein für Osisko Gold und einen entscheidenden Wendepunkt auf dem Weg zu unserem Ziel dar, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden. Diese Entscheidung ist der Höhepunkt von mehr als einem Jahrzehnt der Risikominimierung bei diesem Projekt - angefangen bei der frühen Exploration, als 2015 die ersten Bohrungen begannen, über Genehmigungsverfahren und technische Studien bis hin zur Projektfinanzierung und der Vorbereitungsphase vor Baubeginn. Sie spiegelt unser Vertrauen in den erheblichen langfristigen Wert wider, den Cariboo unseren Aktionären und anderen Interessengruppen bieten kann, sowie in die transformativen Auswirkungen, die es auf die Zukunft von Osisko Gold haben kann. Ich möchte unserem talentierten Team für seine Professionalität, sein Engagement und seine umfangreichen Beiträge im Laufe der Jahre danken, die uns zu diesem wichtigen Meilenstein geführt haben.

Mit diesem Schritt nach vorne, gestützt durch unsere starke Bilanzlage und weitere verfügbare sowie geplante Finanzierungsquellen, konzentrieren wir uns nun voll und ganz auf die disziplinierte Projektumsetzung mit dem Ziel, Anfang 2029 die erste Goldförderung zu erreichen. Basierend auf geschätzten verbleibenden Kapitalverpflichtungen von 990 Millionen CAD und einem Spot-Goldpreis von 4.350 US-Dollar pro Unze weist das Projekt eine robuste Wirtschaftlichkeit auf, mit einem Nettobarwert (NPV) von 3,2 Milliarden CAD bei einem Diskontsatz von 5 % nach Steuern, einer internen Rendite (IRR) von 42,7 % nach Steuern und einem durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von 642 Millionen CAD in den ersten fünf Jahren, was seine erhebliche Sensitivität gegenüber dem Goldpreis unterstreicht. Es wird erwartet, dass die Bauphase in der Hochphase 613 direkte Arbeitsplätze schafft, gefolgt von 525 dauerhaften Arbeitsplätzen während des Betriebs, während gleichzeitig erhebliche direkte und indirekte wirtschaftliche Vorteile für die lokalen Gemeinden und die Provinz British Columbia generiert werden. Die Fertigstellung des Cariboo-Projekts und die Aufnahme der Produktion stellen nur den ersten Schritt beim Aufbau einer starken Plattform für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens dar. Parallel dazu treiben wir die laufenden Konversionsbohrungen innerhalb der aktuellen Lagerstätte weiter voran und intensivieren die Exploration des erheblichen Potenzials in der Tiefe und entlang des Streichs innerhalb des bestehenden Genehmigungsgebiets sowie auf dem gesamten regionalen Cariboo-Grundstück. Wir freuen uns darauf, regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten.

Aktualisierung der Schätzung des künftigen Kapitalbedarfs für das Projekt

Der verbleibende künftige Kapitalbedarf des Projekts wird auf 990 Millionen US-Dollar geschätzt, abzüglich der bis einschließlich 31. Juli 2026 angefallenen Kosten in Höhe von rund 272 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Rückstellung für Unvorhergesehenes von rund 16,5 % und unter der Annahme, dass wichtige Bergbaumaschinen im Wert von rund 117 Millionen US-Dollar geleast werden. Im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung, die in der optimierten Machbarkeitsstudie von 2025 (wie hierin definiert) dargelegt wurde, berücksichtigt die aktualisierte Prognose die bisher angefallenen Kosten, die erzielten Fortschritte bei der detaillierten Planung und der Vergabe wichtiger Aufträge, Aktualisierungen bestimmter Kostenannahmen zur Berücksichtigung der marktbedingten Inflation aufgrund des Zeitablaufs sowie allgemeinerer Branchen- und Arbeitsmarkttrends, die Einbeziehung von Kosten im Zusammenhang mit einem PCM-Vertrag sowie die Umgliederung bestimmter Ausgaben, die zuvor in den Betriebskosten enthalten waren, vor allem jener im Zusammenhang mit dem Bau der Übertragungsleitung. Die Aktualisierung berücksichtigt zudem bestimmte Änderungen am Bauzeitplan, was zu einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten ab dem 1. August 2026 (gegenüber 24 Monaten in der Machbarkeitsstudie 2025) bis zum ersten Goldguss im 1. Quartal 2029 sowie zu einer Bauzeit von 36 Monaten (gegenüber 34 Monaten in der Machbarkeitsstudie 2025) bis zur kommerziellen Produktion im 2. Halbjahr 2029 führt.

Tabelle 1: Aktualisierung der Schätzung der künftigen Kapitalverpflichtungen - Zusammenfassung1,6

Posten Zukünftige Kapitalverpflichtungen Zukünftige Kapitalverpflichtungen

(Mio. C$) (Mio. US$)2

Untertagebau und Erschließung3 390 283

Wasser- und Abfallwirtschaft 124 90

Energie und Elektrizität 98 71

Oberflächeninfrastruktur 47 34

Verarbeitungsanlage - Bergwerkskomplex 213 154

Indirekte Baukosten 215 156

Rückstellung für Unvorhergesehenes (16,5 %) 82 59

Kapitalkosten 1.169 847

Nettoerlöse vor Produktion4 (231 $) (167)

Aktivierte Betriebskosten vor Produktionsbeginn4 169 122

Finanzierung von Ausrüstung5 (117 $) (85)

Aktualisierung der künftigen Kapitalverpflichtungen 990 717

1. Ab dem 1. August 2026.

2. Unter der Annahme eines USD:CAD-Wechselkurses von 1,38 CAD pro 1,00 US-Dollar.

3. Die Kosten für den Untertagebau und die Erschließung enthalten bereits eine eingebettete Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben.

4. Die Vorproduktionsphase ist definiert als der Zeitraum vor dem Erreichen von mindestens 30 aufeinanderfolgenden Betriebstagen, in denen die Aufbereitungsanlage durchschnittlich mindestens 60 % der Nennleistung von 4.900 tpd erreicht. Während dieser Anlaufphase werden die Betriebskosten aktiviert und mit den Erlösen verrechnet.

5. Die Finanzierung des Maschinenleasings basiert auf bestimmten Annahmen hinsichtlich des Bergbau- und sonstigen Ausrüstungsbedarfs, die in derzeit verhandelten, unverbindlichen Rahmenvereinbarungen vorgesehen sind und sich im Verlauf der Verhandlungen noch ändern können. Der Markt für Maschinenleasing ist weiterhin robust, und das Unternehmen prüft fortlaufend Möglichkeiten, die seine finanzielle Flexibilität während der gesamten Bauphase und darüber hinaus verbessern würden.

6. Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

7. Im Zusammenhang mit der Aktualisierung der künftigen Kapitalverpflichtungen wird das Unternehmen im Rahmen der Erstellung seines Finanzberichts für das dritte Quartal 2026 eine im normalen Geschäftsverlauf durchgeführte Überprüfung seiner nichtfinanziellen Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Cariboo-Goldprojekt gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards zum 30. September 2026 vornehmen. Zur Vermeidung von Zweifeln sei darauf hingewiesen, dass etwaige Wertminderungsaufwendungen, sofern sie anfallen, nicht zahlungswirksam wären und keine Auswirkungen auf den Cashflow des Unternehmens hätten.

Die geschätzten künftigen Kapitalverpflichtungen werden voraussichtlich über den unten dargelegten Bauzeitraum verteilt, basierend auf einem angenommenen USD:CAD-Wechselkurs von 1,38 CAD pro 1,00 US-Dollar. Um die mit den künftigen Kapitalverpflichtungen verbundenen finanziellen Risiken, einschließlich Währungs- und Rohstoffrisiken, zu mindern und die zukünftigen operativen Cashflows zu schützen, kann das Unternehmen je nach Gelegenheit den Abschluss von Derivatkontrakten, wie beispielsweise Put-Optionen, in Betracht ziehen.

Tabelle 2: Künftiger Kapitalbedarf - Geschätzter Zeitplan der Ausgaben (in % der Gesamtsumme)1,2

20263 2027 2028 2029

10 % 40 % 35 % 15 %

1. Unter der Annahme eines USD:CAD-Wechselkurses von 1,38 CAD pro 1,00 US-Dollar.

2. Prozentuale Aufschlüsselung der Investitionsausgaben, die sich ausschließlich auf Investitionskostenposten bezieht und aktivierte Umsatzerlöse im Jahr 2029 ausschließt.

3. Teiljahr ab dem 1. August 2026.

Das Projekt ist als konventioneller, über Stollen zugänglicher Untertagebau konzipiert, bei dem mechanisierte Langloch-Abbauverfahren mit Pastenverfüllung zum Einsatz kommen, um Erz aus goldhaltigen Aderkorridoren zu gewinnen. Der Zugang zum Untertagebau erfolgt derzeit über das Cow-Portal, wobei sich die Erschließung bis in die Lagerstättenzonen Lowhee und Cow erstreckt. Auf dem Bergwerksgelände haben die Erdarbeiten für den zweiten Untertagezugang am Valley-Portal begonnen. Nach seiner Fertigstellung wird das Valley-Portal eine zweite Erschließungsfront bieten und den kritischen Hauptzugang zu den Zonen Valley und Shaft ermöglichen, in denen sich der Großteil der Mineralreserven und Mineralressourcen der Lagerstätte Cariboo Gold befindet.

Bislang wurden etwa 3,0 Kilometer Untertageausbau fertiggestellt. Erste Arbeiten wurden bereits in der Vorbereitungsphase aufgenommen, wobei die Vorbereitungsmaßnahmen unter anderem am Bergwerkskomplex, an der Halde, am Sedimentrückhaltebecken und an der Wasseraufbereitungsanlage voranschreiten. Die umfangreichen Erdarbeiten sollen im 3. Quartal 2026 anlaufen und voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2027 andauern, wobei die Fundamentarbeiten für die Aufbereitungsanlage im Sommer 2027 beginnen und die Fertigstellung des Rohbaus für das 2. Quartal 2028 angestrebt wird. Der voraussichtliche Zeitplan bis zur kommerziellen Produktion, einschließlich wichtiger Meilensteine und Arbeitsbereiche, ist in Abbildung 1 unten dargestellt:

ABBILDUNG 1: Zeitplan für die Entwicklung des Cariboo-Goldprojekts bis zur kommerziellen Produktion

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Finanzierungs- und kommerzielle Vereinbarungen mit Trafigura

Im Rahmen des Beschlusses des Vorstands zur Genehmigung einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID) freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Barkerville Gold Mines Ltd. (Barkerville), Vereinbarungen (die Trafigura-Finanzierungs- und Handelsvereinbarungen) mit Trafigura Canada Limited (Trafigura) und Urion Investments Holdings Limited (Urion), einem verbundenen Unternehmen von Trafigura, geschlossen haben, die die Entwicklung des Projekts unterstützen.

Die Trafigura-Finanzierungs- und Handelsvereinbarungen umfassen: (i) eine Zeichnungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Urion, gemäß der Urion sich bereit erklärt hat, 9.554.141 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zu einem Preis von 3,14 US-Dollar pro Stammaktie (der Ausgabepreis), was einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange in den fünf Tagen vor der Unterzeichnung entspricht, was einem Bruttoerlös von rund 30 Millionen US-Dollar entspricht (die Kapitalbeteiligung); (ii) Abnahmevereinbarungen zwischen Barkerville und Trafigura über 100 % des (x) Goldkonzentrats für die ersten vier Produktionsjahre im Cariboo-Goldprojekt (oder bis zur Lieferung von 80.000 trockenen metrischen Tonnen Konzentrat) und (y) des Golddorés für die ersten vier Produktionsjahre (zusammen die Abnahmevereinbarungen); sowie (iii) unverbindliche Bedingungen und eine Exklusivitätsfrist in Bezug auf eine potenzielle nachrangige Gold-Vorauszahlungsfazilität und eine weitere sechsjährige Abnahmevereinbarung für Konzentrat und Doré- zwischen Barkerville und Trafigura (die Vorauszahlungsfazilität). Die vorgeschlagene Vorauszahlungsfazilität sieht in ihrer derzeit geplanten Form keine finanziellen Auflagen vor, wobei die endgültigen Bedingungen vom Abschluss einer endgültigen Vereinbarung abhängig bleiben.

Sean Roosen fügte hinzu: Wir freuen uns sehr, Trafigura, einen weltweit führenden Akteur in der Rohstoffbranche, als langfristigen strategischen Partner bei Cariboo begrüßen zu dürfen. Die strategische Investition des Unternehmens in Cariboo spiegelt das Vertrauen sowohl in das Projekt als auch in die Fähigkeit unseres Teams wider, dessen Bau erfolgreich umzusetzen. Wir freuen uns darauf, eine endgültige Vereinbarung über die Vorauszahlungsfinanzierung zu erzielen, die eine bedeutende zusätzliche, nicht verwässernde Kapitalquelle für den Bau von Cariboo darstellen würde.

Der Erlös aus der Kapitalbeteiligung wird für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts verwendet. Die im Rahmen der Kapitalbeteiligung auszugebenden Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Der Abschluss der Kapitalbeteiligung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die New York Stock Exchange.

Im Zusammenhang mit der Kapitalbeteiligung hat Urion außerdem zugestimmt, eine Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung mit der Gesellschaft abzuschließen (die Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung), wonach Urion sich verpflichtet, seine Stammaktien vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen gemäß den Empfehlungen des Vorstands oder der Geschäftsführung der Gesellschaft auszuüben. Die Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung enthält zudem übliche Stillhalte- und Sperrklauseln, die die Möglichkeit von Urion einschränken, für bestimmte Zeiträume weitere Stammaktien zu erwerben oder seine Stammaktien zu veräußern.

Die Abnahmevereinbarungen sehen vor, dass Trafigura 100 % des von Barkerville im Rahmen des Cariboo-Goldprojekts produzierten Goldkonzentrats und der Doré-Barren zu Preisen erwirbt, die die geltenden Preise der London Bullion Market Association sowie Abzüge, einschließlich der üblichen Aufbereitungs- und Raffinationsgebühren, berücksichtigen. Die Lieferungen im Rahmen der Abnahmevereinbarungen werden voraussichtlich mit dem Beginn des ersten Goldgusses im Cariboo-Goldprojekt beginnen.

Barkerville und Trafigura haben sich zudem auf unverbindliche Bedingungen hinsichtlich einer potenziellen Vorauszahlungsfazilität in Höhe von bis zu 120 Millionen US-Dollar geeinigt, und Trafigura wurde eine Exklusivitätsfrist eingeräumt, während der die Parteien die endgültigen Vertragsunterlagen für diese Fazilität aushandeln werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass die endgültigen Vertragsunterlagen für die Vorauszahlungsfazilität zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen werden. Die unverbindlichen Bedingungen sehen vor, dass die Vorauszahlungsfazilität durch ein nachrangiges Sicherungsrecht an den Vermögenswerten von Barkerville besichert wird. Die Fazilität soll ab dem Abschluss für drei Jahre zur Inanspruchnahme zur Verfügung stehen, mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren ab dem Abschluss und einem Zinssatz von SOFR zuzüglich 6,00 %.

Double Zero Capital LP (Double Zero), ein bestehender Insider des Unternehmens, verfügt gemäß der am 15. August 2025 zwischen Double Zero und dem Unternehmen geschlossenen Investorenrechtsvereinbarung (die Double Zero IRA) über Vorkaufsrechte, um zu denselben Bedingungen wie Urion an der Kapitalbeteiligung teilzunehmen, vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen der Double Zero IRA. Double Zero ist berechtigt, zu denselben Bedingungen wie Urion an der Kapitalbeteiligung teilzunehmen, um seinen bestehenden Beteiligungsanteil am Unternehmen aufrechtzuerhalten. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat Double Zero nicht auf seine Vorkaufsrechte gemäß der Double Zero IRA verzichtet.

Der Abschluss der Kapitalbeteiligung wird voraussichtlich im September 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und die New York Stock Exchange. Für die Kapitalbeteiligung gilt kein Mindestzeichnungsbetrag.

Kapitalquellen und -verwendung

Das Unternehmen beabsichtigt, während der folgenden Bauphase einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation beizubehalten, der darauf ausgerichtet ist, während der Bauphase, der Hochfahrphase und bis zum Erreichen der kommerziellen Produktion des Projekts ausreichende Liquidität und finanzielle Flexibilität zu gewährleisten. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, seine Infill- und Konversionsbohrprogramme während der gesamten Bauphase fortzusetzen, um die Risiken in den geplanten Produktionsgebieten weiter zu verringern, indem es: (a) die geologische Sicherheit und die Definition der bestehenden gemessenen und angezeigten Mineralressourcen erhöht und (b) die Hochstufung der abgeleiteten Mineralressourcen in Kategorien mit höherer Sicherheit sowie, sofern angemessen, deren potenzielle Umwandlung in Mineralreserven nach Berücksichtigung der anwendbaren Modifikationsfaktoren unterstützt.

Tabelle 3 fasst die geschätzten Kapitalquellen und -verwendungen vom 1. August 2026 bis zum voraussichtlichen Beginn der kommerziellen Produktion im zweiten Halbjahr 2029 zusammen. Die gesamten Kapitalquellen werden auf etwa 1.637 Millionen Dollar (1.186 Millionen US-Dollar) geschätzt und umfassen aktuelle Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, marktgängige Wertpapiere sowie Projektverbindlichkeiten; sie stehen unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der Kapitalbeteiligung, der Unterzeichnung der entsprechenden endgültigen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Gold-Vorauszahlungsfazilität sowie bestimmter Annahmen in Bezug auf die Ausrüstungsfinanzierung. Die geschätzten Kapitalverwendungen belaufen sich auf etwa 1.435 Mio. $ (1.040 Mio. US$) und umfassen die verbleibenden künftigen Kapitalverpflichtungen, das Betriebskapital, Explorationsausgaben, Schuldendienst- und Finanzierungskosten sowie sonstige allgemeine Unternehmensausgaben. Daraus ergibt sich eine prognostizierte Liquiditätsüberschuss von etwa 201 Mio. $ (146 Mio. US$).

TABELLE 3: Kapitalquellen und -verwendung (vom 1. August 2026 bis zur kommerziellen Produktion)

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1. Das bereinigte Betriebskapital bezieht sich auf den Stand vom 30. Juni 2026 und umfasst Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von ca. 837 Mio. $, abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.

2. Die Explorationsausgaben umfassen verbleibende Flow-Through-Ausgabenverpflichtungen in Höhe von rund 22 Millionen Dollar, wobei der Restbetrag auf geplante Explorationsaktivitäten im Rahmen von Konversions-, Infill- sowie CGP-Tiefenexplorationsbohrungen an der Oberfläche und unter Tage entfällt.

Zu den zusätzlichen potenziellen Finanzierungsquellen, die in den oben genannten Schätzungen nicht berücksichtigt sind, gehören etwaige Erlöse aus der Ausübung bestimmter ausstehender Optionsscheine des Unternehmens. Die vollständige Ausübung dieser Optionsscheine würde potenzielle Erlöse in Höhe von ca. 120 Millionen US-Dollar aus den im August 2027 fälligen Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 2,56 US-Dollar pro Stammaktie generieren, die einer Beschleunigungsklausel ab Mitte November 2026 unterliegen, sowie ca. 150 Millionen US-Dollar aus den im Oktober 2029 fälligen Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 3,00 US-Dollar pro Stammaktie. Das Unternehmen prüft weiterhin aktiv Möglichkeiten zur Optimierung seiner Projektverschuldungsstruktur und zur Senkung seiner Gesamtkapitalkosten. Die Ausübung der Optionsscheine des Unternehmens liegt vollständig im Ermessen der jeweiligen Inhaber, und es kann nicht garantiert werden, dass einige oder alle Optionsscheine des Unternehmens ausgeübt werden oder dass das Unternehmen daraus Erlöse erzielen wird.

Zusammenfassung der Projektkennzahlen

Im Zusammenhang mit der Aktualisierung der künftigen Kapitalverpflichtungen des Projekts hat das Unternehmen, soweit zutreffend, bestimmte finanzielle Annahmen im Cariboo-Technikbericht (wie hierin definiert) angepasst, um den aktuellen Stand des Projekts und das vorherrschende Rohstoffpreisumfeld widerzuspiegeln, die sich auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken. Wie oben erwähnt, spiegelt die Aktualisierung auch bestimmte Änderungen am Bauzeitplan wider, was zu einer voraussichtlichen Bauzeit von 30 Monaten ab dem 1. August 2026 (gegenüber 24 Monaten in der Machbarkeitsstudie von 2025) bis zum ersten Goldguss im 1. Quartal 2029 sowie zu einer Bauzeit von 36 Monaten (gegenüber 34 Monaten in der Machbarkeitsstudie von 2025) bis zur kommerziellen Produktion im 2. Halbjahr 2029 führt.

Abgesehen von diesen Anpassungen bleiben die im Cariboo-Technischen Bericht (wie hierin definiert) enthaltenen Informationen in Bezug auf Geologie und Mineralisierung, Mineralreserven und Mineralressourcen, Abbaumethoden und Mineralaufbereitung sowie alle anderen wesentlichen Annahmen und Einschränkungen aktuell und unverändert. Eine Zusammenfassung der Projektkennzahlen ist in Tabelle 4 dargestellt:

Tabelle 4: Cariboo-Goldprojekt - Zusammenfassung der Projektkennzahlen1

Kennzahl Einheiten Machbarkeitsstudie Aktueller Stand

(April 2025) (August 2026)

Lebensdauer der Mine Jahre 10 10

Jährlicher Durchsatz tpd 4.900 4.900

Durchschnittlicher Goldgehalt im Rohmaterial g/t Au 3,62 3,62

Gesamtmenge an auszahlbarem Gold über die koz Au 1.894 1.894

gesamte Lebensdauer der

Mine

Durchschnittliche Goldproduktion, über die koz/Jahr 190 / 202 190 / 202

gesamte Lebensdauer / erste 5

Jahre

Goldpreis US-Dollar/Unze 2.400 3.570 $ 4.350 $ (Kassakurs)

(Langfrist-Konsens)

Wechselkurs USDCAD 1,35 1,38 1,38

Gesamt-Cash-Kosten2 US-Dollar/Unze 947 957 996

Gesamtkosten2 US-Dollar/Unze 1.157 1.163 1.202

Künftiger Kapitalbedarf des Projekts3

Anfangskapital $ Mio. 881 990 939 $4

Folgekapital $ Mio. 426 426 426

Wirtschaftliche Ergebnisse (nach Steuern)

Gesamt-Free-Cashflow, LOM $ Mio. 1.577 3.610 4.828

Nettobarwert (NPV 5 %) $ Mio. 943 2.323 3.181

Interner Zinsfuß (IRR) % 22,1 % 34,7 % 42,7 %

Amortisationszeit ab Beginn der Jahre 2,8 2,2 1,8

kommerziellen

Produktion

Durchschnittlicher freier Cashflow2 , über $ Mio. 158 $ / 296 $ 362 $ / 521 $5 485 $ / 642 $5

die gesamte Lebensdauer / erste 5

Jahre

1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen von den Einzelwerten abweichen. Das Spotpreis-Szenario basiert auf dem LBMA-Goldpreis zum Geschäftsschluss am 11. September 2026, gerundet auf die nächsten 50 US-Dollar pro Unze.

2. Nicht-IFRS-Finanzkennzahl. Siehe Warnhinweise - Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen.

3. Die mit der Aktualisierung vom August 2026 verbundenen künftigen Kapitalverpflichtungen gehen von den verbleibenden Kapitalkosten vom 1. August 2026 bis zum Beginn der kommerziellen Produktion aus. Eine detailliertere Aufschlüsselung finden Sie in Tabelle 1.

4. Im Szenario mit dem Spot-Goldpreis sorgen höhere Einnahmen vor Produktionsbeginn für einen stärkeren Ausgleich der künftigen Kapitalverpflichtung als im Szenario mit den langfristigen Konsenspreisen.

5. Der durchschnittliche freie Cashflow für die ersten fünf Jahre wird für die Zeiträume zwischen 2029 und 2034 berechnet, einschließlich der Vorproduktionsphase.

Aktualisierung zum Cariboo-Goldprojekt

Projektaktivitäten Aktualisierung

Gesundheit und Sicherheit · Die Gesamtunfallhäufigkeitsrate für das Projekt liegt seit Jahresbeginn 2026 bei 1,21, bei insgesamt

über 2,3 Millionen geleisteten Arbeitsstunden seit Projektbeginn.

Projektfortschritt · Auf der Grundlage der bisher angefallenen Gesamtkosten, einschließlich indirekter Kosten und Kosten

des Eigentümers, wird der Gesamtfortschritt des Projekts zum 31. Juli 2026 auf 22 %

geschätzt.

Untertagebau · Bislang wurden etwa 3,0 km untertägige Erschließungsarbeiten abgeschlossen. Die untertägigen

Erschließungsarbeiten werden vom bestehenden Cow-Portal aus in die Lowhee-Zone sowie entlang der

Hauptzugangsrampe in die Cow-Mountain-Zone fortgesetzt.

· Die Erschließungsraten verbessern sich weiter, da die Stollen über die Lowhee-Verwerfung hinaus

vorstoßen, wo eine verstärkte Gebirgsabsicherung erforderlich war, und in günstigere Bodenverhältnisse

in der Cow-Zone gelangen.

· Es wird erwartet, dass die Erschließungsraten bis zum Jahresende die angestrebten monatlichen Raten

von bis zu etwa 500 Metern erreichen

werden.

· Auf dem Bergwerksgelände haben die Erdarbeiten für den zweiten untertägigen Zugang am Valley Portal

begonnen, dessen Bohrlochansatz voraussichtlich bis Mitte September 2026 erfolgen wird. Nach seiner

Fertigstellung wird dieser Zugang eine zweite Erschließungsfront bilden und den kritischen Primärzugang

zu den Valley- und Shaft-Zonen unterstützen, in denen sich der Großteil der Mineralreserven und

Mineralressourcen der Cariboo-Goldlagerstätte

befindet.

· Insgesamt sind vier (4) Zugangsportale geplant, ohne Schächte oder Fördersysteme. Das bestehende

Cow-Portal wird als Hauptzugang für Bergbaumaschinen und den Abraumtransport dienen, während die drei

Portale am Valley-Komplex jeweils als sekundäre Zugänge, zur Belüftung und zum Materialtransport dienen

werden.

Standortinfrastruktur · Wasseraufbereitungsanlage - Die Modernisierungsarbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage Bonanza

Ledge sind abgeschlossen. Die abschließende Inbetriebnahme läuft weiter; der volle Betrieb wird für

das 3. Quartal 2026 erwartet. Die Aushubarbeiten für die Wasseraufbereitungsanlage des

Bergwerkskomplexes, die während des Betriebs als Hauptanlage dienen wird, haben begonnen; die Anlage

soll bis Ende 2027 voll betriebsfähig

sein.

· Sedimentrückhaltebecken (Bonanza Ledge) - ist fertiggestellt.

· Haldenlager - Die Bauarbeiten schreiten voran: Die Aushub- und Aufschüttungsarbeiten der Phase 1a sind

abgeschlossen, die Verlegung der Entwässerungsrohre ist fertiggestellt und die Verlegung der

Auskleidungsschicht ist zu etwa 50 % abgeschlossen. Die Fertigstellung von Phase 1 wird für Mitte 2027

erwartet.

· Dauercamp - Die Modernisierung und Erweiterung des Baustellencamps auf 375 Zimmer ist abgeschlossen

und wird zusammen mit anderen vom Unternehmen kontrollierten Unterkünften voraussichtlich ausreichende

Kapazitäten bereitstellen, um den Personalbedarf in Spitzenzeiten während der Bau- und

Explorationsarbeiten zu

decken.

· Der Bau weiterer wichtiger Infrastruktur schreitet voran.

Vorarbeiten · Die Vorarbeiten am Bergwerkskomplex, in dem die primäre Aufbereitungsanlage untergebracht werden soll,

begannen im 2. Quartal 2026 und umfassen die Rodung von Bäumen sowie geotechnische Bohrungen.

· Die Aushubarbeiten am Valley Portal sowie die Erdarbeiten und der Fundamentbau für die

Hauptwasseraufbereitungsanlage am Bergwerkskomplex haben im dritten Quartal 2026 begonnen. Mit dem Bau

der Willow-River-Brücke, die nach ihrer Fertigstellung den Hauptzugang zum Projekt bilden wird, wird

voraussichtlich im dritten Quartal 2026

begonnen.

Übertragungsleitung · Alle Lieferungen mit langer Vorlaufzeit, Transformatoren, Leitungsverkabelungen und

Hochspannungsschalter wurden bereits beschafft und werden voraussichtlich im 3. Quartal 2027 auf der

Baustelle

eintreffen.

Planung · Etwa 40 % der Detailplanung sind abgeschlossen.

· Der Stand der technischen Planung für die wichtigsten geplanten Aktivitäten nach Kategorien stellt

sich wie folgt dar: Prozessanlage und Standortversorgung (10 %), Wasseraufbereitungsanlage (90 %),

MSC-Sedimentrückhaltebecken (10 %), Haldenlager (100 %), MSC-Tiefbauarbeiten (75 %),

Übertragungsleitung (100 %), oberirdische Rohrleitungen (75 %) sowie sonstige verbleibende Bereiche (75

%).

Beschaffung · Die Beschaffung und die Auftragsvergabe für Artikel mit langer Vorlaufzeit schreiten voran und

umfassen insgesamt 466 Werkvertragspakete, deren Fertigstellung insgesamt bei etwa 44 % liegt. Bislang

wurden Mittel in Höhe von etwa 325 Millionen US-Dollar

gebunden.

· Wichtige Bauaufträge wurden bereits vergeben, darunter solche für Erdarbeiten, Stahlbau, Elektro- und

Messtechnik, Baustellenversorgung, die Übertragungsleitung, oberirdische Rohrleitungen und weitere

Bereiche. Die Beschaffungsmaßnahmen für die verbleibenden Auftragspakete schreiten zügig

voran.

Bauleitung · Der Vertrag über Projekt- und Bauleitungsdienstleistungen mit JDS Energy & Mining Inc. ist in Kraft.

Genehmigungen · Das Projekt hat im vierten Quartal 2024 mit dem Erhalt der Genehmigungen gemäß dem Mines Act

(British Columbia) und dem Environmental Management Act (British Columbia) alle für den Bau, den

Betrieb und die Stilllegung erforderlichen Genehmigungen

erhalten.

· Die Nutzungsgenehmigung für die Übertragungsleitung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2026

erteilt.

· Alle verbleibenden Genehmigungen, Genehmigungsänderungen und routinemäßigen Baugenehmigungen werden

voraussichtlich im normalen Verlauf der Bauarbeiten

erteilt.

Arbeitskräfte und Personal · Die Zahl der am Standort tätigen Bau- und Explorationsmitarbeiter liegt derzeit bei über 350 und wird

in den kommenden Monaten voraussichtlich auf 360 bis 375

ansteigen.

Einbindung der First Nations und · Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über die gesamte Projektlaufzeit mit der Lhtako Dené Nation

Interessengruppen (2020) sowie eine Beteiligungsvereinbarung mit der Williams Lake First Nation (2022) geschlossen. Die

Konsultationen und der Dialog mit der Xatll First Nation werden

fortgesetzt.

· Das Unternehmen hat eine Unterstützungs- und Vorteilsvereinbarung mit dem Bezirk Wells (2026)

geschlossen und engagiert sich weiterhin aktiv in der lokalen

Gemeinschaft.

Exploration · Im Untertagebau wurde der erste Zugangspunkt zur Cow-Mountain-Zone erreicht, wo derzeit ein spezieller

Bohrstollen vorangetrieben wird, um Infill-Bohrungen zur Unterstützung der Ressourcenumwandlung zu

ermöglichen, die voraussichtlich Ende September 2026 beginnen werden.

· Im Laufe des Jahres 2026 und darüber hinaus werden voraussichtlich zeitweise bis zu 20 Bohrgeräte im

Einsatz sein, da sich die verschiedenen Programme überschneiden und voranschreiten; dies entspricht

geplanten Bohrungen von bis zu etwa 160.000 Metern über alle Ziele hinweg. Derzeit sind im Rahmen aller

Programme 13 Bohrgeräte im Einsatz, darunter drei Bohrgeräte im

Untertagebau.

Fotos zur Projektentwicklung

ABBILDUNG 2: Erdarbeiten am Standort der Aufbereitungsanlage des Bergbaukomplexes im Gange.

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ABBILDUNG 3: Aushub des Talportals mit freigelegtem Grundgestein am Bergwerkskomplex.

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ABBILDUNG 4: Zugang zum Cow-Stollen, der zu den unterirdischen Zonen Lowhee und Cow führt.

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ABBILDUNG 5: Untertagebau des Cariboo-Goldprojekts - Mitarbeiter und Ausrüstung.

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ABBILDUNG 6: Untertage-Förderwagen im Einsatz.

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ABBILDUNG 7: Vorbereitungen für Bohrarbeiten an der Abbaufront im Untertagebau.

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ABBILDUNG 8: Modernisierung und Erweiterung des Baulagers auf 375 Zimmer.

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ABBILDUNG 9: Baustellenlager: Einzelzimmer mit eigenen Sanitäranlagen, Fitnessraum und Kantine.

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ABBILDUNG 10: Gesamtansicht der Haldenlagerstätte (WRSF).

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ABBILDUNG 11: Bau des Hauptgrabens in der WRSF und des Sedimentrückhaltebeckens (SCP) (1).

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ABBILDUNG 12: Bau des Hauptgrabens in der WRSF und im SCP (2).

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ABBILDUNG 13: Gesamtansicht von Bonanza Ledge - Anlagen der Wasseraufbereitungsanlage, WRSF, SCP.

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ÜBER DAS CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Das Cariboo-Gold-Projekt ist ein genehmigtes, zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches Projekt in der Machbarkeitsphase, das sich im historischen Bergbaulager Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, befindet. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über eine Fläche von rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Bergbaurechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über etwa 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 erhielt das Projekt die Genehmigungen gemäß dem Mines Act und dem Environmental Management Act (British Columbia), was den erfolgreichen Abschluss des Genehmigungsverfahrens für die wichtigsten Zulassungen markierte und den Status des Projekts als baureif festigte.

Schätzung der Mineralreserven - Cariboo-Goldprojekt

Die im Cariboo-Technikbericht (wie hierin definiert) enthaltene Schätzung der Mineralreserven für das Cariboo-Goldprojekt hat den Stichtag 10. April 2025. Nur Mineralressourcen, die als gemessen und angezeigt klassifiziert wurden, erhielten im Abbaukonzept wirtschaftliche Attribute und wurden, sofern sie ihre wirtschaftliche Rentabilität nachweisen konnten, als Mineralreserven klassifiziert.

Cariboo-Goldprojekt - Erklärung zu den Mineralreserven (10. April 2025)

Kategorie / Zone Menge Goldgehalt Enthaltenes Gold

(Tonnen) (g/t) (Unzen)

Nachgewiesen - - -

Wahrscheinlich

Kuh 3.999.971 3,35 430.548

Tal 3.238.636 3,59 374.058

Schacht 8.548.295 3,72 1.021.599

Mosquito 1.105.370 3,94 140.102

Lowhee 923.162 3,52 104.491

Gesamt: nachgewiesene und wahrscheinliche Vorkommen 17.815.435 3,62 2.070.798

Anmerkungen:

1. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen von den Einzelwerten unterscheiden.

2. Die Schätzung der Mineralreserven erfolgt gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2014 sowie den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2019.

3. Für die Mineralreserven wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt: Goldpreis von 1.915 US-Dollar/Unze, Wechselkurs USD:CAD von 1,32 und ein variabler Cutoff-Wert von 1,70 g/t bis 2,0 g/t Au

4. Die Mineralreserven berücksichtigen sowohl die interne als auch die externe Verdünnung sowie die Abbauausbeute. Die externe Verdünnung wird auf 10,1 % geschätzt. Der durchschnittliche Abbauausbeutefaktor wurde auf 91,3 % festgelegt, um das in jedem Block an den Rändern der Lagerstätte verbleibende Erz zu berücksichtigen.

Schätzung der Mineralressourcen - Cariboo-Goldprojekt

Die im Cariboo-Technischen Bericht (wie hierin definiert) enthaltene Mineralressourcenschätzung für das Cariboo-Goldprojekt hat als Stichtag den 22. April 2025 und wird ohne Mineralreserven ausgewiesen. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass abgeleitete Mineralressourcen mit einem höheren Maß an Unsicherheit behaftet sind als angezeigte Mineralressourcen und nicht in Mineralreserven umgewandelt werden dürfen; es ist zwar nicht garantiert, aber durchaus zu erwarten, dass der Großteil der abgeleiteten Mineralressourcen durch fortgesetzte Exploration in angezeigte Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

Tabelle 6: Cariboo-Goldprojekt - Erklärung zu den Mineralressourcen (22. April 2025)

Kategorie / Zone Menge Goldgehalt Enthaltenes Gold

(in 1.000 Tonnen) (g/t) (in Tausend Unzen)

Gemessen

Bonanza Ledge 47 5,06 8

Angedeutet

Bonanza Ledge 32 4,02 4

BC-Ader 1.057 3,00 102

KL 527 2,80 47

Lowhee 1.333 2,76 118

Mosquito 1.553 2,96 148

Schaft 6.121 2,92 575

Tal 2.718 2,70 236

Kuh 3.991 2,91 374

Gesamtmenge der angezeigten Ressourcen 17.332 2,88 1.604

Gesamtmenge an gemessenen und angezeigten Ressourcen 17.380 2,88 1.612

abgeleitet

BC-Ader 596 3,17 61

KL 2.514 2,53 205

Lowhee 486 3,01 47

Mosquito 1.883 3,08 186

Schaft 7.457 3,44 826

Tal 2.470 3,01 239

Kuh 3.368 2,78 301

Gesamtmenge der abgeleiteten Ressourcen 18.774 3,09 1.864

Anmerkungen:

1. Die unabhängigen und qualifizierten Personen für die Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 sind Carl Pelletier, P.Geo., und Tessa Scott, P.Geo. (Norda Stelo). Das Stichtagsdatum der im Cariboo-Technikbericht enthaltenen Mineralressourcenschätzung ist der 22. April 2025.

2. Diese Mineralressourcen, mit Ausnahme der Reserven, sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf.

3. Die Mineralressourcenschätzung folgt den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2014 sowie den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und -reserven aus dem Jahr 2019.

4. Insgesamt wurden 481 Aderzonen für die Lagerstätten Cow Mountain (Cow und Valley), Island Mountain (Shaft und Mosquito) sowie Barkerville Mountain (BC Vein, KL und Lowhee) und eine Goldzone für Bonanza Ledge modelliert. Es wurde eine Mindesttiefe von 2,0 m zugrunde gelegt, wobei der Goldgehalt des angrenzenden Materials herangezogen wurde, sofern dieses analysiert wurde, oder der Wert Null, sofern keine Analyse vorlag.

5. Die Schätzung wird für ein potenzielles Untertage-Szenario bei einem Cutoff-Gehalt von 1,8 g/t Au angegeben, mit Ausnahme von Bonanza Ledge, für das ein Cutoff-Gehalt von 3,5 g/t Au zugrunde gelegt wurde. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätten Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee wurde unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 2.400 US-Dollar/Unze, eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,35, Untertage-Abbaukosten von 66,3 $/t, Aufbereitungs- und Transportkosten von 30,80 $/t, Verwaltungs- und Umweltkosten von 22,40 $/t sowie laufende Investitionskosten von 45,6 $/t. Für die Lagerstätte Bonanza Ledge wurden keine Änderungen vorgenommen. Der Cutoff-Gehalt für die Lagerstätte Bonanza Ledge wurde unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.700 US-Dollar/Unze, eines USD/CAD-Wechselkurses von 1,27, Untertage-Abbaukosten von 79,13 $/t, Aufbereitungs- und Transportkosten von 65,00 $/t sowie Verwaltungs- und Umweltkosten von 51,65 $/t berechnet. Die Cutoff-Gehalte können unter Berücksichtigung der künftig vorherrschenden Marktbedingungen (Metallpreise, Wechselkurs, Abbaukosten usw.) neu bewertet werden.

6. Die Dichtewerte für Cow, Shaft, Lowhee und BC Vein wurden mithilfe der ID2-Interpolationsmethode geschätzt, wobei für die nicht geschätzten Blöcke folgende Werte zugrunde gelegt wurden: 2,80 g/cm³ für Cow, 2,78 g/cm³ für Shaft, 2,74 g/cm³ für Lowhee und 2,69 g/cm³ für BC Vein. Für Valley (2,81 g/cm³), Mosquito (2,79 g/cm³) und KL (2,81 g/cm³) wurden die Median-Dichten zugrunde gelegt. Für Bonanza Ledge wurde eine Dichte von 3,20 g/cm³ zugrunde gelegt.

7. Auf die zusammengefassten Daten für Cow (3,0 m), Valley (1,5 m), Shaft (2,0 m), Mosquito (2,5 m), BC Vein (2,0 m), KL (1,75 m) und Lowhee (1,5 m) wurde ein vierstufiges Begrenzungsverfahren angewendet. Die begrenzten Suchellipsoide reichten von 7 bis 50 g/t Au bei vier verschiedenen Entfernungen zwischen 25 m und 250 m für jede Lagerstätte. Hohe Gehalte bei Bonanza Ledge wurden bei den zusammengesetzten Daten über 2,0 m auf 70 g/t Au begrenzt.

8. Die Goldmineralressourcen für die Erzzonen Cow, Valley, Shaft, Mosquito, BC Vein, KL und Lowhee wurden mit der Software Datamine Studio RM 1.9 unter Verwendung fester Grenzen auf der Grundlage der zusammengesetzten Untersuchungsergebnisse geschätzt. Die Goldmineralisierung im Verdünnungshalo wurde mit Datamine Studio RM Pro 1.11 geschätzt. Zur Interpolation eines Subblockmodells (Größe der übergeordneten Blöcke = 5 m × 5 m × 5 m) wurde die OK-Methode verwendet. Die Mineralressourcen für Bonanza Ledge wurden mithilfe der Software GEOVIA GEMSTM 6.7 unter Verwendung fester Grenzen auf der Grundlage von zusammengesetzten Untersuchungsergebnissen geschätzt. Zur Interpolation eines Blockmodells (Blockgröße = 2 m × 2 m × 5 m) wurde die OK-Methode verwendet.

9. Die Ergebnisse werden in situ dargestellt. Unze (Troy) = metrische Tonnen × Gehalt / 31,10348. Bei den Berechnungen wurden metrische Einheiten (Meter, Tonnen, g/t) verwendet. Die Tonnenangaben wurden auf die nächste Tausenderstelle gerundet. Etwaige Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungseffekte zurückzuführen. Die Rundung erfolgte gemäß den Empfehlungen der NI 43-101.

10. Den für diesen Abschnitt dieser Pressemitteilung verantwortlichen qualifizierten Personen sind keine umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, eigentumsrechtlichen, steuerlichen, sozioökonomischen, vermarktungsbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bekannt, die die Mineralressourcenschätzung wesentlich beeinflussen könnten, mit Ausnahme derjenigen, die in dieser Pressemitteilung und im Cariboo-Technischen Bericht offengelegt wurden.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Cariboo-Goldprojekt und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Cariboo-Goldprojekt werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt, Bezirk Wells, British Columbia, Kanada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der Cariboo-Fachbericht).

Damit die Leser die Informationen im Cariboo-Fachbericht vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text des Cariboo-Fachberichts einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden heranziehen. Der Cariboo-Fachbericht ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder als Grundlage herangezogen werden. Der Cariboo-Fachbericht wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration bei Osisko Gold, einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Berater

GenCap Mining Advisory fungiert als Kreditberater für Osisko Gold, während die Calagus AG als Berater des Unternehmens für dessen Konzentrat und Doré tätig ist.

Darstellungswährung und Wechselkursdaten

Die in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben. Alle Verweise auf US$ oder US-Dollar beziehen sich auf die gesetzliche Währung der Vereinigten Staaten, und alle Verweise auf $, C$ oder kanadische Dollar beziehen sich auf die gesetzliche Währung Kanadas. Sofern nicht anders angegeben, basieren die Beträge auf einem angenommenen USD:CAD-Wechselkurs von 1,38 C$ pro 1,00 US$.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen (wie hierin definiert), darunter All-in Sustaining Cost (oder AISC), Cash Cost, Free Cash Flow und bereinigtes Betriebskapital. Die All-in Sustaining Cost pro Unze Gold sind definiert als Produktionskosten abzüglich Silberverkäufe zuzüglich allgemeiner und administrativer Kosten, Explorations- und sonstiger Aufwendungen sowie laufender Investitionsausgaben, geteilt durch die verkauften Unzen Gold. Die Cash-Kosten sind eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, die vom Unternehmen auf Basis der verkauften Goldunzen ausgewiesen wird. Die Cash-Kosten umfassen Kosten für Abbau, Aufbereitung, Raffination sowie allgemeine und Verwaltungskosten und Lizenzgebühren, schließen jedoch Abschreibungen, Rekultivierungskosten, Ertragsteuern, Kapitalkosten und Explorationskosten aus. Der freie Cashflow wird als Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit der Bergbaustandorte abzüglich der Investitionsausgaben berechnet. Das bereinigte Betriebskapital wird als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten berechnet, wobei der kurzfristige Anteil der derivativen Vermögenswerte ausgeschlossen und der kurzfristige Anteil der derivativen Verbindlichkeiten sowie der Verbindlichkeiten aus Optionsscheinen einbezogen wird. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die Leistung des Unternehmens zu bewerten. Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Diese Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen, wie beispielsweise die Umsatzkosten, betrachtet werden. Für Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt wird auf den Cariboo-Technikbericht (wie hierin definiert) verwiesen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich der Verwendung von Schätzungen zu Mineralreserven und Mineralressourcen

Das Unternehmen unterliegt den Berichtspflichten der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und berichtet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen sowie Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen gemäß den kanadischen Berichtspflichten, die durch NI 43-101 geregelt sind. Daher sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralvorkommen, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unterliegen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf: die formelle Baubeschlussfassung sowie die erwartete Erschließung und den Bau des Cariboo-Goldprojekts; den erwarteten Zeitpunkt des ersten Goldgusses und des Beginns der kommerziellen Produktion; die erwarteten Vorteile der Kapitalbeteiligung und der Gold-Vorauszahlungsfazilität, einschließlich der vorgesehenen Verwendung der Erlöse; die erwartete Erfüllung der verbleibenden aufschiebenden Bedingungen sowie den Zeitpunkt und den erfolgreichen Abschluss der Kapitalbeteiligung; die Fähigkeit des Unternehmens, die Vorauszahlungsfazilität zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen erfolgreich auszuhandeln und abzuschließen; den Fortschritt der Bauarbeiten, der detaillierten Planung, der Beschaffung und der Initiativen zur Risikominderung beim Cariboo-Goldprojekt; die Schätzung der künftigen Kapitalverpflichtungen und den voraussichtlichen Zeitplan für die Investitionsausgaben; Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen; die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, Fördermengen, Goldgehalte, Ausbeuten und Betriebskosten; geschätzte wirtschaftliche Erträge, einschließlich Barwert (NPV), interner Zinsfuß (IRR), Amortisationszeit und Prognosen zum freien Cashflow; die Kapitalquellen und -verwendungen des Unternehmens sowie die prognostizierte Liquiditätslage; die Explorationsprogramme des Unternehmens und das Potenzial für die Umwandlung von Ressourcen in Reserven; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; Beschäftigungs- und wirtschaftliche Vorteile für die lokalen Gemeinden; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität seiner Liegenschaften.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie erwarten, glauben, planen, in Erwägung ziehen, fortsetzen, könnte, schätzen, erwarten, prognostizieren, vorhersehen, beabsichtigen, könnte, Ziel, laufend, Ausblick, planen, potenziell, vorhaben, vorschlagen, geplant, anstreben, sollten, Strategie, Ziel, werden, würden oder ähnliche Ausdrücke, oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten könnten, dürften, sollten, werden oder würden, sowie die Verneinungsformen dieser Wörter.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten und der Verfügbarkeit künftiger Finanzierungen, einschließlich Projektfinanzierungen, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen (oder überhaupt); die Fähigkeit des Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen; tatsächliche operative Cashflows, freie Cashflows, Betriebskosten und sonstige Kosten, die wesentlich von den erwarteten abweichen; Änderungen der Projektparameter und Annahmen; Anforderungen an die Projektinfrastruktur und geplante Aufbereitungsmethoden; die Frage, ob die im Cariboo-Technischen Bericht (wie nachstehend definiert) im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt (2025 Cariboo FS) dargelegten Kapital- und Betriebskosten erreicht werden können; Explorationsausgaben, die erheblich von den erwarteten abweichen; tatsächliche Ergebnisse laufender und geplanter Explorationsaktivitäten; ob zusätzliche Mineralressourcen erschlossen werden, die sich aus tieferen Bohrungen unterhalb der Cariboo-Mineralressourcenschätzung, innerhalb des Cariboo-Bergbaugebiets und/oder an Explorationszielen außerhalb des Bergbaugebiets ergeben; ob Infill-Bohrungen in abgeleiteten Mineralressourcen unter Berücksichtigung anderer modifizierender Faktoren erfolgreich sein werden, um Mineralressourcen in gemessene oder angezeigte Mineralressourcen umzuwandeln, und ob sich daraus eine Erhöhung der Mineralreserven ergibt; ob die Ergebnisse des 13.000 m umfassenden Infill-Bohrprogramms des Unternehmens die Ergebnisse der aktuellen Mineralressourcenschätzung bestätigen oder davon abweichen werden; ob die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts, sofern sie erfolgreich abgeschlossen wird, die Grundlage für die Etablierung eines größeren Bergbaugebiets bilden wird, einschließlich der Erschließung mehrerer Lagerstätten; ob alle erforderlichen Genehmigungen gemäß dem Mines Act (British Columbia) (dem Mines Act), für das Cariboo-Goldprojekt, einschließlich der Nutzungsgenehmigung für die Übertragungsleitung, rechtzeitig erteilt werden und das Projekt nicht verzögern; ob und zu welchen Bedingungen eine Vereinbarung mit der Xatll First Nation geschlossen wird; ob die neue Wasseraufbereitungsanlage und die Einrichtungen des Unternehmens den Erwartungen entsprechend funktionieren und die Genehmigungsauflagen erfüllen; ob der derzeitige und geplante Testabbau in Tintic nach Abzug aller Kosten einen positiven Cashflow generieren wird; Schwankungen bei Mineralressourcen, Mineralreserven, Mineralproduktion, Gehalten oder Ausbeuten sowie bei Optimierungsmaßnahmen und Verkäufen; das Ausbleiben oder Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; unversicherte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltverschmutzung, Einstürze oder Gefahren, für die keine Versicherung abgeschlossen werden kann; regulatorische Änderungen; Rechtsmängel; die Verfügbarkeit oder Einbindung von Personal, Materialien und Ausrüstung; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; die Unfähigkeit, Führungskräfte und Schlüsselpersonal zu gewinnen oder zu halten; die Leistung von Anlagen, Ausrüstung und Prozessen im Vergleich zu Spezifikationen und Erwartungen; unvorhergesehene Umweltauswirkungen auf den Betrieb; Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Stellen sowie die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen; Marktpreise; Produktions-, Bau- und technologische Risiken oder Kapitalanforderungen und Betriebsrisiken im Zusammenhang mit dem Betrieb oder einer Erweiterung des Betriebs; Verwässerung aufgrund künftiger Eigenkapitalfinanzierungen, Schwankungen der Gold-, Silber- und anderer Metallpreise sowie der Wechselkurse; die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen; Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Produktion und der liquiden Mittel; die Unfähigkeit, neue Erschließungsprojekte, geplante Erweiterungen oder andere Projekte innerhalb der erwarteten Zeitrahmen erfolgreich abzuschließen; die Unfähigkeit, die Geschäftsziele und Projektmeilensteine wie erwartet zu erreichen; die Ergebnisse zusätzlicher Arbeitsprogramme und Explorationen; nachteilige Veränderungen der Markt-, politischen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der für das Unternehmen geltenden Gesetze, Vorschriften und Regelungen; der Ausbruch von Krankheiten und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; die Möglichkeit von Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Aufwendungen; Unfälle, Arbeitskonflikte, Proteste der Bevölkerung und von Interessengruppen sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie; das Versagen von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen, wie erwartet zu funktionieren; das Risiko eines unentdeckten Rechtsmangels oder anderer nachteiliger Ansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, die verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Kapitalbeteiligung zu erfüllen und die endgültigen Unterlagen bezüglich der Gold-Vorauszahlungsfazilität zu akzeptablen Bedingungen zu unterzeichnen; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Finanzmitteln im Rahmen der Gold-Vorauszahlungsfazilität und anderer Finanzierungsquellen zu den hierin beschriebenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Cariboo-Goldprojekt gemäß dem vorgesehenen Zeitplan und innerhalb des veranschlagten Budgets bis zur Bauphase und in die kommerzielle Produktion voranzutreiben; die Genauigkeit der Schätzung der künftigen Kapitalverpflichtungen und der dieser Schätzung zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich in Bezug auf Inflation, Arbeitskosten und Wechselkurse; die Genauigkeit der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen sowie der diesen Schätzungen zugrunde liegenden Annahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Fördermengen, Gehalte und Ausbeuten zu erreichen; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei den Preisen für Gold und andere Rohstoffe, bei Wechselkursen und Zinssätzen; das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; sowie die anhaltende Unterstützung durch die Interessengruppen des Unternehmens, einschließlich der First Nations-Gemeinden; und alle anderen hierin enthaltenen Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen sein.

Zu den wesentlichen Annahmen zählen auch die der Machbarkeitsstudie Cariboo FS 2025 zugrunde liegenden Annahmen und Einschränkungen, die Einschätzungen der Geschäftsführung hinsichtlich historischer Trends, das Verständnis der Geschäftsführung hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens und dessen Status, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohrungen, Analysen von Splittproben und Probenahmen an der Abbaufront), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Budgetbeschränkungen und den Zugang zu Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen, den weiterhin definierten und verständlichen regulatorischen Rahmen, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung oder Erweiterung von Mineralressourcen, Goldpreise, die Kosten, die erforderlich sind, um das Cariboo-Goldprojekt bis zur Bauphase voranzutreiben, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie Cariboo 2025 als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts sowie weitere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Bedingungen an den Kapitalmärkten und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Konditionen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; der regulatorische Rahmen sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Fähigkeit von Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnissen, Splitterproben und Probenahmen an der Abbaufront), Mineralisierungen genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; -Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und staatlichen Stellen; die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen; die Nichterfüllung verbleibender aufschiebender Bedingungen für den Abschluss der Kapitalbeteiligung oder die Nichtunterzeichnung der endgültigen Unterlagen bezüglich der Gold-Vorauszahlungsfazilität; Änderungen der Bedingungen der Gold-Vorauszahlungsfazilität, der Nichtabschluss der geplanten Vorauszahlungsfazilität oder das Eintreten eines Ereignisses, das das Unternehmen daran hindern würde, auf die darin vorgesehenen Mittel zuzugreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, den Bau des Cariboo-Goldprojekts im vorgesehenen Zeitrahmen und innerhalb des veranschlagten Budgets durchzuführen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen, Bauverzögerungen und Störungen in der Lieferkette; Risiken im Zusammenhang mit der Genauigkeit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen sowie den diesen Schätzungen zugrunde liegenden geologischen, betrieblichen und technischen Faktoren; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts, einschließlich unerwarteter Boden- oder geotechnischer Bedingungen, Herausforderungen bei der Wasserwirtschaft sowie anderer geologischer oder bergbaulicher Herausforderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Verarbeitungskapazität, den Goldausbeuten und anderen technischen und betrieblichen Faktoren; Schwankungen der Goldpreise und anderer Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen, insbesondere zwischen dem kanadischen und dem US-Dollar; Zinsschwankungen, die sich auf die Kreditkosten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes Personal und Auftragnehmer zu gewinnen und zu halten; Arbeitskräftemangel, Arbeitskonflikte oder Arbeitsniederlegungen; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften und anderen lokalen Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Umweltvorschriften, Rekultivierungsverpflichtungen und Änderungen von Umweltgesetzen und -vorschriften; behördliche Verzögerungen oder Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und geltender Gesetze; Risiken im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Grundstücken und Genehmigungen des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in der Bergbauindustrie; Risiken im Zusammenhang mit Cybersicherheit und IT-Systemen; allgemeine wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie im Jahresabschluss und im Lagebericht für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, für das am 31. März 2026 endende Quartal sowie für die am 30. Juni 2026 endenden drei und sechs Monate aufgeführt sind, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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