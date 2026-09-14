IRW-News: Silver One Resources Inc.: Silver One startet Mikrogravitationsmessung im hochgradigen Silberziel 417 von Phoenix Silver, um nach potenziellen dichten Metallkörpern zu suchen

IRW-PRESS: Silver One Resources Inc.: Silver One startet Mikrogravitationsmessung im hochgradigen Silberziel 417 von Phoenix Silver, um nach potenziellen dichten Metallkörpern zu suchen

Vancouver, British Columbia / 14. September 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1) (Silver One oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn einer Mikrogravitationsmessung im hochgradigen Gebiet 417 seines Projekts Phoenix Silver in Arizona bekannt zu geben. Dieses Programm stellt einen bedeutenden nächsten Schritt bei der Evaluierung des Potenzials für sehr hochgradiges gediegenes Silber dar, wie durch oberflächennahe Fragmente aus gediegenem Silber belegt wird; eines dieser Fragmente wiegt 190 Kilogramm (417 Pfund) und wird auf Basis der relativen Dichte auf bis zu 70 % Silbergehalt geschätzt (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. Februar 2020 und vom 28. Juli 2020).

Das Gebiet 417 ist aufgrund des Vorhandenseins von großen Fragmenten von gediegenem Silber und ermutigenden Bohrergebnissen weiterhin ein prioritäres Explorationsziel. Bei den im Jahr 2024 durchgeführten Bohrungen wurden 3.800 g/t Silber und 0,97 % Kupfer über 0,35 Meter durchteuft. Außerdem wurden anomale Silberwerte (10-90 g/t Ag) in 13 der 30 gebohrten Kernbohrlöchern festgestellt. In allen Bohrlöchern bis auf eines wurden erhöhte Gehalte an Basismetallen (Cu ± Pb ± Zn) festgestellt, was die Stärke und Kontinuität des mineralisierten Systems verdeutlicht (siehe Abbildung 1 und die Pressemitteilung vom 24. Februar 2025). In diesem Bohrprogramm wurden jedoch keine sehr hochgradigen Silberkonzentrationen festgestellt. Die Verteilung und der Abstand der Bohrlöcher deuten darauf hin, dass es sich bei diesen sehr hochgradigen Silberkörpern um linsen- oder zylinderförmige Körper handeln könnte, die innerhalb der nach Osten verlaufenden Strukturen von Gebiet 417 auftreten.

Es ist auch bekannt, dass in den historischen Grubenbauen nordöstlich von Phoenix Silver und in der Mexican Mine, die sich im westlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet, gediegenes Silber vorkommt. Weitere Silberziele wurden im Rahmen einer geophysikalischen ZTEM-Untersuchung identifiziert, die das Unternehmen im Jahr 2024 durchgeführt hat (siehe Abbildung 2 und die Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Februar 2025).

Greg Crowe, President und CEO von Silver One, äußerte sich dazu wie folgt: Der Start der Mikrogravitationsmessung in Phoenix Silver stellt einen wichtigen Fortschritt in unserer Explorationsstrategie dar. Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit, dichte Körper im Untergrund zu entdecken, die bei herkömmlichen Bohrungen möglicherweise übersehen wurden. Ein erfolgreiches Ergebnis im Gebiet 417 könnte eine breitere Anwendung in mehreren hochprioritären Zielgebieten unterstützen, unter anderem in den Zonen Mexican Mine und Nuggets North.

Die neu eingeleitete Mikrogravitationsmessung ist darauf ausgelegt, dichte Metallkörper in flacher bis mäßiger Tiefe zu identifizieren - Strukturen, die möglicherweise die Quelle der in diesem Gebiet gefundenen hochgradigen Silberfragmente darstellen.

Das Testprogramm besteht aus bis zu 2.800 Gravitationsmessstationen, die in einem 5-Meter-Raster angeordnet sind. Die Felderfassung wird voraussichtlich etwa 30 Tage dauern, gefolgt von weiteren 30 Tagen für die Datenverarbeitung, 3D-Modellierung und Interpretation. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald die vollständige Analyse abgeschlossen ist.

Wenn das Programm erfolgreich Schwerkraftanomalien identifiziert, die mit dichten Metallansammlungen übereinstimmen, plant das Unternehmen, die Untersuchung in Richtung Westen auf das Gebiet der Mexican Mine, das etwa 600 Meter westlich der Zone 417 liegt, und auf andere hochprioritäre Ziele im gesamten Konzessionsgebiet auszudehnen. Dazu gehört das Gebiet Nuggets North, wo ein 1,5 Kilometer langer Zug mit mehr als 40 Fragmenten von gediegenem Silber mit einem Gewicht von bis zu 9 Kilogramm (20 Pfund) dokumentiert wurde (siehe Abbildung 2).

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Abbildung 1. Projekt Phoenix Silver. Lageplan des Gebiets 417, einschließlich des 2024 gebohrten Gebiets und der Mexican Mine. Die Gravitationsmessung wird das Bohrgebiet abdecken.

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Abbildung 2. Lageplan des Konzessionsgebiets Phoenix Silver mit Standort des Gebiets 417 und des Gebiets Nuggets North sowie der Silber- und Porphyr-Zielgebiete, eingeblendet in die 3D-Karte der ZTEM-Widerstandsinversion für eine Tiefe von 300 m. Zudem sind ausgewählte Kupfergehalte von Gesteins-, Halden- und Gesteinssplitterproben aufgeführt.

Gewährung einer wertpapierbasierten Vergütung

Silver One gibt ferner die Gewährung von 4.775.000 Aktienoptionen an seine Direktoren, leitenden Angestellten und Berater bekannt. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie ausgeübt werden und unterliegt den vom Board of Directors festgelegten Vesting-Bedingungen. Außerdem gewährte Silver One seinen Direktoren und leitenden Angestellten 2.850.000 Deferred Share Units (DSU). Jede DSU wird innerhalb eines Jahres nach dem Gewährungsdatum unverfallbar und berechtigt den Inhaber nach Beendigung der Tätigkeit als Direktor oder leitender Angestellter von Silver One zum Erhalt einer Stammaktie für jede gehaltene, unverfallbare DSU.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, soweit er sich nicht auf die Mineralressource bezieht, wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsflächen bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von mehr als 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Phoenix Silver. Das Projekt Phoenix Silver ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des Arizona Silver Belt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey - VP, Investor Relations

Tel.: 604-9745274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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