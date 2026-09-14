IRW-News: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy beauftragt die Firma Lonquist mit der Koordination der bodengestützten Gravitationsmessung im Robinsons River Salt Project

IRW-PRESS: Vortex Energy Corp.: Vortex Energy beauftragt die Firma Lonquist mit der Koordination der bodengestützten Gravitationsmessung im Robinsons River Salt Project

Lonquist verantwortet die Planung der Messung und die Erhebung der Daten auf Grundlage der jüngsten technischen Arbeiten bei Robinsons River

Vancouver, British Columbia, 14. September 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Lonquist Field Service (Kanada), ULC (Lonquist) mit der Koordination einer zielgerichteten bodengestützten Gravitationsmessung im unternehmenseigenen Robinsons River Salt Project (das Projekt) in Neufundland und Labrador beauftragt wurde. Die Beauftragung ist ein weiterer Schritt im Rahmen des vom Unternehmen am 3. September 2026 angekündigten, bodengestützten Gravitationsprogramms.

Lonquist wird die Planungsarbeiten für die Messung koordinieren sowie die externe Erhebung und Verarbeitung der Gravitationsdaten beaufsichtigen. Das Programm baut auf den Ergebnissen der jüngsten technischen Studie auf, wobei zusätzliche Messungen dazu dienen sollen, in vorab ausgewählten Zonen hoher Priorität bestehende Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung zu schließen. Die resultierenden Daten werden das vorhandene Datenmaterial aus den geologischen und geophysikalischen Untersuchungen bzw. Bohrungen ergänzen und die weitere Beurteilung der Untergrundinterpretation und potenzieller Explorationsziele unterstützen.

Es freut uns, dass wir die Firma Lonquist dafür gewinnen konnten, diesen nächsten Schritt im Projekt Robinsons River zu leiten, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. Mit den jüngsten technischen Arbeiten hat das Team der Firma dazu beigetragen, Bereiche zu ermitteln, in denen die Erhebung zusätzlicher Daten am nützlichsten wäre. Diese Messung versetzt uns nun in die Lage, auf den entsprechenden Arbeiten aufzubauen und unsere Einblicke in das Projekt weiter zu vertiefen.

Das Design der Messung, die Auftragsvergabe und der Zeitplan werden derzeit finalisiert. Für den Start der Arbeiten vor Ort bedarf es noch der Freigabe des endgültigen Programms durch das Unternehmen sowie der Bestätigung der erforderlichen Genehmigungen und Zugangsregelungen. Vortex wird im weiteren Verlauf der Planungsarbeiten nähere Details bekanntgeben. Die Auswertung von gravimetrischen Daten liefert keine eindeutigen Ergebnisse und lässt alleine keine klaren Rückschlüsse auf die Zusammensetzung, Mächtigkeit oder Kontinuität der Salzschichten zu.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer Qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

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Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u. a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bohrungen erfolgreich sein wird und dass diese Bohrungen die erwarteten Informationen und angestrebten Ergebnisse liefern.

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