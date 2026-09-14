MAN-Chef: EU muss für fairen Wettbewerb bei Nutzfahrzeugen sorgen

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Hannover, ⁠14. Sep (Reuters) - MAN-Chef Alexander Vlaskamp fordert die Europäische Union auf, angesichts der zunehmenden Konkurrenz mit chinesischen Herstellern für fairen Wettbewerb zu sorgen. Dabei sprach ‌er vor allem Produktionsvorgaben an. Sein Unternehmen müsse in China 60 bis 70 Prozent der Teile ⁠vor ⁠Ort einkaufen und könne nur in Gemeinschaftsunternehmen produzieren, sagte Vlaskamp der Nachrichtenagentur Reuters am Montag auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover. "Solche Bedingungen sollten auch in Europa herrschen."

Der Chef des ‌zur Volkswagen-Tochter Traton gehörenden Nutzfahrzeugherstellers ‌sagte, er sehe insbesondere mit Sorge, wie China über Subventionen agiere, die EU hier aber zurückhaltend vorgehe. "Die ⁠EU sollte schauen, wie die USA oder die ‌Türkei damit umgehen", ergänzte ⁠er. So erhebe etwa die Türkei 40 Prozent Einfuhrzölle auf Importe aus China. "Die Globalisierung polarisiert sich, deshalb muss auch die EU ‌sich gut aufstellen ⁠und uns nicht obendrein mit ⁠Strafzahlungen drohen." China habe Kostenvorteile bei Rohstoffen und Rohstoffverarbeitung. Um die Produktionskosten in Europa zu senken, müsste die EU Rohstoffe sichern und die Verarbeitung durch die chemische Industrie unterstützen, sagte er.

(Bericht von Ilona Wissenbach, geschrieben von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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