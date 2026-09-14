Marine soll auch viertes neues Aufklärungsschiff bekommen

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WOLGAST (dpa-AFX) - Im Rahmen der Modernisierung der Deutschen Marine soll zusätzlich zu drei neuen Aufklärungsschiffen, die bereits im Bau sind, noch ein viertes gebaut werden. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Besuch der Peene-Werft im vorpommerschen Wolgast an. "Der Auftrag ist auf dem Weg ins Parlament", sagte Pistorius.

Anlass des Besuchs war die feierliche Kiellegung des dritten neuen Flottendienstbootes der Klasse 424. Die 130 Meter langen Schiffe werden mit moderner Sensorik ausgestattet und sollen zur elektronischen Aufklärung und Informationsbeschaffung eingesetzt werden. In Wolgast wird ein Teil des Rumpfes der Flottendienstboote gebaut. Am Bau sind noch weitere Werften in Norddeutschland beteiligt.

"Eine gute Nachricht für den Standort", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Blick auf die Ankündigung des Bundesministers. Das Scheitern des milliardenschweren F126-Fregattenprojekts hatte in Wolgast, wo auch an diesem Projekte gearbeitet worden war, für Verunsicherung gesorgt./chh/DP/men

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