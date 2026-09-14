Merz: Arktis-Bedrohung viel wichtiger als innenpolitische Debatten

Rovaniemi, 14. ⁠Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Bedrohung der Arktis für die europäische Sicherheit als so wichtig bezeichnet, dass er trotz innenpolitischer Debatten um seine ‌Person zum EU-Arktis-Gipfel nach Finnland gereist ist. "Ich verstehe die innenpolitische Debatte", sagte Merz am Montag in ⁠Rovaniemi auf ⁠eine entsprechende Frage. "Aber andererseits ist Deutschland so eng mit dem Schicksal des europäischen Kontinents verbunden, dass wir die Außen- und Sicherheitspolitik nicht von dem trennen können, was wir zu Hause diskutieren", ‌fügte er hinzu. "Das ist der ‌Grund, warum ich versuche, meine Kollegen, meine Freunde, meine Partei und die Fraktion davon zu überzeugen, dass ⁠dies wichtig ist – viel wichtiger als manche der ‌innenpolitischen Debatten, die wir derzeit ⁠führen."

Er sei in Rovaniemi, um direkt mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs über die Sicherheitsbedrohungen in der Arktis beraten. "Wie ich ‌bereits sagte, ist diese ⁠Region für uns alle von ⁠großer Bedeutung." Er wolle zeigen, dass Deutschland "wirklich entschlossen und verpflichtet ist, seine Arbeit auf europäischer Ebene fortzusetzen, einschließlich mit unseren Partnern im hohen Norden".

Hintergrund der Bemerkung sind Debatten innerhalb der CDU über die Zukunft von CDU-Chef und Kanzler Merz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)