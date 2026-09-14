Merz: Arktis-Bedrohung viel wichtiger als innenpolitische Debatten

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Rovaniemi, 14. ⁠Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Bedrohung der Arktis für die europäische Sicherheit als so wichtig bezeichnet, dass er trotz innenpolitischer Debatten um seine ‌Person zum EU-Arktis-Gipfel nach Finnland gereist ist. "Ich verstehe die innenpolitische Debatte", sagte Merz am Montag in ⁠Rovaniemi auf ⁠eine entsprechende Frage. "Aber andererseits ist Deutschland so eng mit dem Schicksal des europäischen Kontinents verbunden, dass wir die Außen- und Sicherheitspolitik nicht von dem trennen können, was wir zu Hause diskutieren", ‌fügte er hinzu. "Das ist der ‌Grund, warum ich versuche, meine Kollegen, meine Freunde, meine Partei und die Fraktion davon zu überzeugen, dass ⁠dies wichtig ist – viel wichtiger als manche der ‌innenpolitischen Debatten, die wir derzeit ⁠führen."

Er sei in Rovaniemi, um direkt mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs über die Sicherheitsbedrohungen in der Arktis beraten. "Wie ich ‌bereits sagte, ist diese ⁠Region für uns alle von ⁠großer Bedeutung." Er wolle zeigen, dass Deutschland "wirklich entschlossen und verpflichtet ist, seine Arbeit auf europäischer Ebene fortzusetzen, einschließlich mit unseren Partnern im hohen Norden".

Hintergrund der Bemerkung sind Debatten innerhalb der CDU über die Zukunft von CDU-Chef und Kanzler Merz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?heute, 15:07 Uhr · onvista
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Märkte heute
Öl über 100 Dollar, Bayer vor Gericht, KI treibt Oracleheute, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsengestern, 06:37 Uhr · Acatis
Die KI könnte sich selbst ausbremsen
Vorbörse 14.09.2026
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabienheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax vorbörslich im Minus - Öl-Sorgen aus Saudi-Arabien
Börse am Morgen 14.09.2026
Dax im Minus - Debatte um KI-Risiken belastet Tech-Werteheute, 07:59 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?heute, 15:07 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Die KI könnte sich selbst ausbremsengestern, 06:37 Uhr · Acatis
Profi-Trader Martin gibt Einblick
Börsenspiel Trader 2026: Warum ich nur auf diesen Trend setze11. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen