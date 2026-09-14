Meta Platforms - Entscheidungssituation spitzt sich zu

Nach dem starken vorangegangenen Kursanstieg bewegt sich die Meta-Aktie seit fast zwei Jahren seitwärts – ein typisches „Verdauungsmuster“ nach der vorherigen Haussetrendphase. In den letzten Wochen nimmt das Momentum aber wieder zu. Sichtbar wird das beispielsweise durch den Anstieg bei der Relativen Stärke nach Levy bzw. durch das neue Einstiegssignal seitens des MACD. Charttechnisch steuert der Titel auf eine klare Entscheidungssituation zu. Auf der Unterseite definieren diverse Hoch- und Tiefpunkte um 500 USD eine extrem wichtige Haltezone. Diese Unterstützung wird zusätzlich durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 492,59 USD) verstärkt. Da ein Unterschreiten dieser Bastion die beschriebene Seitwärtsphase in eine Topbildung umschlagen ließe, haben wir auf diesem Weg ein absolutes Risikolevel abgesteckt. Auf der Oberseite wartet ein ebenso klarer Signalgeber: Die Kombination aus der Glättung der letzten 90 Wochen und dem im September 2025 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 645,87 USD bzw. 665,98 USD) bildet die entscheidenden Barrieren. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hürden würde die Seitwärtsphase nach oben auflösen und Anschlusskäufe begünstigen. Deshalb lautet das aktuelle Investmentmotto: „make or break“!

Meta Platforms (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Meta Platforms

Quelle: LSEG, tradesignal²

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